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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин поручил «Ростеху» дополнительно увеличить производство танков Т-90М «Прорыв» и дронов-камикадзе «Ланцет»
Потому что надо. Ну, очень надо.

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Хотя представители российского военного руководства неоднократно заявляли о том, что доля современного вооружения в армии составляет 70 % и больше, реалии специальной военной операции оказались таковыми, что в значительной степени она ведётся оружием ещё советской разработки и, чего греха таить, советского производства. Естественно, причина, по которой операция затянулась, заключается совершенно не в этом, но производство наиболее современных видов вооружений, которые отлично показали себя на поле боя, необходимо наращивать.

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И сегодня на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым президент России Владимир Путин поручил предприятиям госкорпорации дополнительно нарастить выпуск таких вооружений, как танков Т-90М «Прорыв», дронов-камикадзе «Ланцет», разведывательных дронов «Куб», новейших самолётных комплексов и прочего.

Ещё раз отметим: речь идёт не о плановом, а дополнительном наращивании выпуска этих образцов вооружений. По словам Путина, производители справляются с увеличением масштабов производства, но «нужно увеличить ещё».

#россия #боевые действия #экономика #промышленность #"ланцет" #военно-промышленный комплекс #т-90м #оборонно-промышленный комплекс #т-90м "прорыв"
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