По словам главы государства, техника, в том числе западная, не просто горит, а ещё взрываются и боекомплекты.

Дроны-камикадзе «Ланцет» стали, пожалуй, одними из наиболее известных видов вооружений, применяемых в рамках проводимой Россией специальной военной операции на Украине. Количество только зафиксированных на видео и выложенных в общий доступ видеофактов поражения техники противника с помощью «Ланцетов» перевалило за пятьсот, тогда как в реальности их гораздо больше, и в Сеть они не выкладываются из соображений безопасности.

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Эффективность «Ланцетов» неоспорима, и сегодня на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым её отметил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, дроны «Ланцет» показали себя очень эффективно за счёт мощного удара, от которого любая, в том числе иностранная военная техника, не просто горит, а поражается с подрывом боекомплекта.

Путин поручил главе «Ростеха» дополнительно увеличить производство «Ланцетов» вдобавок к уже осуществляемому наращиванию производства.

Важно понимать, что текущий конфликт является конфликтом на истощение — с колоссальным расходом боеприпасов, в том числе барражирующих. А в любом конфликте на истощение, как известно, побеждает та сторона, у которой на то есть индустриальные возможности. Тотальное преимущество пока на стороне России, а в США открыто заявляют, что нарастить производство даже таких примитивных вещей, как артиллерийские снаряды, чтобы обеспечить Украине хотя бы её текущий суточный расход, не смогут как минимум до 2028 года включительно. Тем временем в статьях в западной прессе всё чаще можно встретить такое словосочетание, как «индустриальная война», и то, что «арсенал демократии» после Второй мировой войны оказался к ней не готов.