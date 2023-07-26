«Ониксы» сбивать сможет?

Если на линии боевого соприкосновения для Украины всё явно идёт не по плану, а противовоздушная оборона тыла уже столь измотана и сведена до такого критического значения, что оказывается беспомощной против ракетных ударов, то какие должны быть логичные действия? Правильно: звонить в Кремль и договариваться хоть о каком-то компромиссе, пока это ещё в принципе возможно. Но нет: заседающая в Киеве власть, находящаяся в заложниках своих иллюзий, пропаганды и спонсоров, раз за разом делает неправильный вывод и лишь затягивает конфликт. Вот и сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заслушал отчёты по поставкам вооружений и боеприпасов.

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Из этих отчётов следует, что система противовоздушной обороны Украины была усилена, и средства ПВО отправят «туда, где сейчас больше всего нужно». Зеленский не стал уточнять, где это — «где больше всего нужно» — но логично будет предположить, что там, где нужно, было нужно неделю назад, а теперь уже «немного» поздно.

Важно понимать, что вся обороноспособность Украины сейчас целиком и полностью зиждется на поставках оружия с Запада — в основном из Соединённых Штатов. Российские власти неоднократно отмечали, что данные действия коллективного Запада лишь затягивают конфликт, откладывая неизбежное.