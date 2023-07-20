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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве признали беспомощность украинской ПВО перед российскими ракетами «Оникс»
Тю-ю... Гиперзвук, значит, сбивают, а сверхзвук не могут? Вот чудеса!

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Настоящие чудеса происходят последнее время на фоне провала «контрнаступления» ВСУ. Те, кто вчера смеялись и заявляли о том, что у российской армии уже полтора года назад должны были закончиться и боеприпасы, и ракеты, и дроны, сегодня выступают с каменными лицами. Западная пресса всё чаще пытается доносить до своих аудиторий правду о боевых действиях между РФ и Украиной, рассказывая о тотальном превосходстве ВС РФ над ВСУ по всем параметрам, а представители украинского военного командования уже не публикуют блажь касательно 90—100-процентного перехвата российских средств поражения системами ПВО.

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Так, итоги «ударов возмездия», которые Россия пока что каждую ночь наносит по военной и портовой инфраструктуре Одессы, Николаева и близлежащих входящих в их агломерации населённых пунктов, мягко говоря, удивили даже привыкших слепо верить украинской пропаганде граждан. Практически ни одна ракета на самом деле не сбита, повреждения инфраструктуры чудовищные, «зерновая сделка» ушла в историю, и если зерно как-то и будет вывозиться, то только грузовиками по суше или же по железной дороге. Чему, к слову, будут всячески препятствовать европейские «друзья» Украины, которым появление зерна по бросовой цене совершенно невыгодно.

И вот, оправдываться за отсутствие результатов работы ПВО пришлось спикеру Воздушных сил ВСУ Юрию Игнату. Оказывается, причина кроется в том, что Россия применила крылатые ракеты «Оникс», запускавшиеся из берегового ракетного комплекса «Бастион». Эти ракеты, заявил Игнат, летят со скоростью свыше 3000 километров в час, а также на сверхнизкой высоте при заходе на цель, что делает невозможным перехват «Ониксов» имеющимися сейчас у Украины системами ПВО.

Здесь мы наблюдаем классическую ловушку, вернее, уже даже лабиринт пропаганды, в котором себя должны обнаружить граждане Украины. Все мы помним, как Генштаб ВСУ без зазрения совести заявлял о перехвате гиперзвуковых ракет «Кинжал», летящих на скоростях, многократно превышающих скорость «Оникса». Почему при наличии такого волшебного ПВО Украина, оказывается, неспособна перехватить «Оникс», остаётся загадкой.

#россия #украина #боевые действия #"оникс"
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