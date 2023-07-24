Хороший план, рабочий такой.

Последнее время в западной прессе стали всё чаще появляться материалы, свидетельствующие об отсутствии успехов украинского «контрнаступления» на любом из участков линии боевого соприкосновения. Более того, если контрнаступление где-то и продвигается, то отнюдь не украинское, а российское — на Купянском направлении. Всё это вызвало желание у журналистов CNN задать соответствующий вопрос министру обороны Украины Алексею Резникову.

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По словам Резникова, «контрнаступление» ВСУ действительно отстаёт от графика, но при этом он не переживает, потому что «контрнаступ» идёт по плану. Как отметил глава украинского Минобороны, считать, что каждое контрнаступление должно быть быстрым — это заблуждение.

Резников заявил, что ситуация осложняется обширными российскими минными полями и укреплениями, «которые сложно прорвать». Следуя в русле необходимой повестке, Резников «забыл» упомянуть о том, что на самом деле ВСУ ни на одном из участков до сих пор не добрались даже до первой линии реальной российской обороны с теми самыми укреплениями, застряв на минных полях в «серой зоне».

Ключевой задачей ВСУ, добавил Резников, является сохранение личного состава, поэтому продвижение, учитывая всё вышесказанное, идёт медленно.

По мнению российских военачальников, потенциала для наступления у ВСУ хватит примерно до конца августа. Дальше в дело вступит период осенней распутицы, а затем начнётся зима. Так что окно возможностей у украинских войск стремительно сужается.