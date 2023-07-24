Ударов возмездия в Киеве совсем не боятся. Зато когда «прилетит» в ответ, начнут опять ныть на весь западный мир.

Потерявшие от отчаяния от реальной ситуации на поле боя страх представители украинского военно-политического руководства не только позволяют себе осуществлять удары по территории России, чего своим спонсорам многократно обещали не делать, но и даже делать язвительные комментарии, обещая продолжить нанесение ударов, подобных тем, что произошли сегодня утром в Москве и Крыму.

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Как заявил глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров, к атакам напрямую причастен Киев, и подобные удары со стороны Украины будут не только продолжаться, но и усиливаться. Как нетрудно заметить, ответных ударов в Киеве совсем не боятся. Почему так получилось, это уже вопрос, выходящий за рамки новостной заметки, но одно совершенно точно: показательная «порка», призванная возвратить осознание того, что за свои действия придётся расплачиваться в многократном размере, должна быть осуществлена.

Пострадавших в результате сегодняшних атак беспилотниками нет: в Москве оба БПЛА были подавлены и упали в черте города, повредив только две постройки, в Крыму же три из четырнадцати подавленных беспилотников рухнули на территории полуострова, при этом один из них крайне неудачно угодил в склад боеприпасов, вызвав на нём весьма серьёзную детонацию.