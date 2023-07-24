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Вот уже без малого неделю ВС РФ наносят сокрушительные удары по инфраструктуре портовых городов Украины, которые использовались ею под прикрытием «зерновой сделки» как базы хранения гигантского количества вооружений и боеприпасов. Навезли туда за год столько всего, что постоянные выведения складов и арсеналов из строя пока так и не обеспечили тотальное истощение ВСУ в плане средств поражения. Более того, зарвавшееся украинское военно-политическое руководство, которое не чувствует угрозы своей жизни, позволяет себе отвечать на ответ, пытаясь оставить за собой последнее слово.
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Сегодня утром Минобороны РФ уже обвинило Киев в ударе двумя БПЛА по территории Москвы — оба беспилотника были подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упали в черте города, нанеся ущерб лишь паре построек. Примерно спустя пару часов был зафиксирован массированный удар украинскими БПЛА по объектам на территории Крыма. Согласно официальной сводке МО РФ, в ударе участвовали 17 беспилотников, из которых 14 были подавлены системами РЭБ, а 3 — уничтожены средствами противовоздушной обороны.
Из четырнадцати подавленных БПЛА одиннадцать рухнули в море, а три — на территории полуострова. К сожалению, упали подавленные беспилотники очень удачно — аккурат в склад боеприпасов в Джанкойском районе, о чём сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. На месте происшествия работают все экстренные службы, а население близлежащих к поражённому складу боеприпасов населённых пунктов в радиусе 5 километров было решено временно эвакуировать.