Ударов возмездия зарвавшийся оппонент не понимает. Это плохо для оппонента.

Вот уже без малого неделю ВС РФ наносят сокрушительные удары по инфраструктуре портовых городов Украины, которые использовались ею под прикрытием «зерновой сделки» как базы хранения гигантского количества вооружений и боеприпасов. Навезли туда за год столько всего, что постоянные выведения складов и арсеналов из строя пока так и не обеспечили тотальное истощение ВСУ в плане средств поражения. Более того, зарвавшееся украинское военно-политическое руководство, которое не чувствует угрозы своей жизни, позволяет себе отвечать на ответ, пытаясь оставить за собой последнее слово.

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Сегодня утром Минобороны РФ уже обвинило Киев в ударе двумя БПЛА по территории Москвы — оба беспилотника были подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упали в черте города, нанеся ущерб лишь паре построек. Примерно спустя пару часов был зафиксирован массированный удар украинскими БПЛА по объектам на территории Крыма. Согласно официальной сводке МО РФ, в ударе участвовали 17 беспилотников, из которых 14 были подавлены системами РЭБ, а 3 — уничтожены средствами противовоздушной обороны.

Из четырнадцати подавленных БПЛА одиннадцать рухнули в море, а три — на территории полуострова. К сожалению, упали подавленные беспилотники очень удачно — аккурат в склад боеприпасов в Джанкойском районе, о чём сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. На месте происшествия работают все экстренные службы, а население близлежащих к поражённому складу боеприпасов населённых пунктов в радиусе 5 километров было решено временно эвакуировать.