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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны сообщило о подавлении атаковавших Москву украинских БПЛА
Тут разбираться надо, откуда их запускали, и не действуют ли в РФ диверсионные группы.

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Около часа назад жители Москвы зафиксировали крушение двух беспилотных летательных аппаратов в нежилые постройки города. Информацию оперативно подтвердил градоначальник Сергей Собянин, а ещё спустя несколько минут сведения были с дополнительными подробностями подтверждены и Минобороны России.

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Согласно сводке российского оборонного ведомства, за атаку ответственна Украина, и в попытке нанесения удара действительно участвовали два беспилотника. Какие цели пытались поразить данные БПЛА, на текущем этапе неизвестно, но оба дрона были подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы и рухнули в черте города. Повреждения получили несколько построек; пострадавших в результате вышеуказанных действий нет.

На данном этапе необходимо выяснить, откуда запускались дроны и не действует ли внутри России украинское подполье или же местные из числа «сочувствующих». Потому что крайне маловероятно, что данные дроны запускались непосредственно с территории Украины, проделав такое большое расстояние и не встретив сопротивления со стороны ПВО и/или РЭБ на всём маршруте следования. Случай далеко не первый, поэтому меры по поимке причастных следует усилить до тех пор, пока однажды отделаться лёгкими повреждениями фасадов зданий уже не получится.

Примечательно, что чем более критическая для Украины ситуация непосредственно на поле боя, тем выше у представителей киевского политического и военного руководства желание выиграть хотя бы в информационном поле. Данная взаимосвязь прямая и каждый раз подтверждается как по методичке.

#россия #украина #боевые действия
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