Похоже, ударов возмездия Киеву ну совсем мало.

С сегодняшнего дня российские войска воспринимают все корабли, следующие в направлении украинских портов, как потенциально перевозящие грузы военного назначения — со всеми вытекающими из этого последствиями, о которых говорить, пожалуй, не стоит, ибо они очевидны. Тем временем продолжающая изображать из себя субъекта мировой политики Украина, а конкретно её Министерство обороны, решило «зеркально» ответить на действие России, объявив, что тоже будет воспринимать корабли, идущие в российские порты в Чёрном море, как перевозящие грузы военного назначения.

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Необходимо понимать, что под российскими портами в Чёрном море Украина имеет в виду в том числе и те портовые города, которые Киев продолжает воспринимать как «оккупированную» часть своей территории.

В сухом остатке это означает что? Только то, что ни о каком восстановлении «зерновой сделки», которая, вообще-то, в первую очередь была нужна именно Украине как основной источник валютных поступлений в нефункционирующей экономике страны, в прежнем виде речи быть не может.

Воспринимать эти угрозы как пустое сотрясание воздуха тоже не стоит: под прикрытием «зерновой сделки» Украина наладила в Одессе и Николаеве производство безэкипажных катеров и даже подводных дронов, с помощью которых неоднократно осуществляло попытки ударов по российским военным кораблям. Неудачу эти попытки терпели только по причине наличия у этих кораблей штатного вооружения, коего у гражданских судов, понятное дело, нет. Таким образом, если ВС РФ полностью не уничтожат всю военную инфраструктуру ВСУ в Одессе и Николаеве, а за три ночи «ударов возмездия» это сделать физически невозможно, то угроза будет сохраняться. Что же до заявлений Минобороны Украины, то там должны понимать, что в стране нет ни одного безопасного места, куда не долетела бы российская ракета, и с воинственной риторикой, находясь полностью на содержании коллективного Запада, пора бы уже, наконец, завязывать.