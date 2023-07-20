Главное — не бросить этот процесс на полпути.

Формулировки, которыми Министерство обороны РФ пользуется в своих официальных сводках о ходе проведения специальной военной операции, нередко вызывают у граждан справедливые вопросы. С другой стороны, формулировки — дело глубоко вторичное, и главное — это всё же непосредственно действия. А действия максимально жёсткие: после окончания действия «зерновой сделки» и её непродления со стороны РФ портовые города Украины перестали быть «иммунными» к российским ракетным ударам. Как итог, уже третью ночь подряд по объектам в Одессе, Николаеве и их окрестностях наносятся ракетные и беспилотные удары, которые, безусловно, достигают своих целей.

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За три дня ударов были поражены военные объекты, цеха по производству безэкипажных катеров, склады боеприпасов, транспортная инфраструктура, портовая инфраструктура, тем самым демонстративно окончив даже разговоры о «зерновой сделке». Только за сегодняшнюю ночь ударами, как выразилось Минобороны, «возмездия», были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов в районе Николаева, а также цеха по производству и склады хранения безэкипажных катеров, с помощью которых ВСУ осуществляли попытки нанесения ударов по российским объектам в Крыму.

Судя по формулировке, нанесение ударов будет продолжаться. Важно понимать, что за время действия «зерновой сделки» Украина, пользуясь этим договором и тем фактом, что Россия всегда исполняет свою часть обязательств, милитаризовала свои портовые города под завязку, и тремя ночами ракетных ударов проблема явно не решится.