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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Все следующие в украинские порты суда будут рассматриваться как перевозчики военных грузов — МО РФ
Что с этим будут в случае чего делать, не уточняется.

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Если после нанесения массированных ракетных ударов по портовой инфраструктуре Одессы у кого-то ещё сохранялась иллюзия того, что «зерновой сделке» не положен конец, то сегодня Минобороны России поставило в этом вопросе жирную точку, опубликовав специальное сообщение.

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В этом сообщении Минобороны России прямым текстом заявляет, что все суда, которые направляются в украинские порты в акватории Чёрного моря, «будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения», а те страны, флаги которых развеваются на таких судах, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева.

Как добавило МО РФ, мореплавателям изданы информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности судоходства в черноморском регионе, а ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях Чёрного моря объявлены временно опасными для осуществления судоходства. Вышеуказанное положение вступает в силу 20 июля с 00:00 по московскому времени.

nullЧто Вооружённые силы России будут делать в том случае, если предупреждение будет проигнорировано, в рамках данного комментария не уточняется.

#россия #украина #политика #боевые действия #зерновая сделка
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