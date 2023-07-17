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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине предложили разрешить размещать иностранные военные базы на территории страны
И предложил не кто-то там, а министр обороны.

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Действия украинских властей последние месяцы и так демонстрировали полное отчаяние, а после контруспеха «контрнаступления» это стало и вовсе очевидно: претензии к НАТО из-за отказа принимать Украину в альянс без условий и по ускоренной схеме, теракты на объектах гражданской инфраструктуры, истерики главкома ВСУ Залужного. И вот, сегодня отличился министр обороны Украины Алексей Резников.

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Глава украинского оборонного ведомства предложил снять в стране запрет на размещение иностранных военных баз. Для этого, уверяет Резников, достаточно лишь внести поправки в Конституцию.

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Следует понимать, что для размещения военных баз стране вовсе не обязательно быть членом того или иного военного блока. Другое дело, что в условиях боевых действий эту идею реализовать невозможно, потому что по базе достаточно оперативно прилетят российские ракеты.

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