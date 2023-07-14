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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Главком ВСУ Залужный в интервью западной прессе заявил, что его «никто не остановит» в попытке «вернуть» Крым
Ну, как это никто? Российская армия остановит.

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Вот уже девять с лишним лет идея «возвращения» Крыма является для киевских властей навязчивой. Каждый год по несколько раз они обещают вновь повесить жёлто-голубые «прапоры» на правительственные здания полуострова, прекрасно при этом со слов начальника ГУР Буданова понимая, что без тотальной «зачистки» населения, которое настроено к перспективе возвращения под контроль Украины крайне отрицательно, не обойтись.

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Все эти сказки на ночь не прекращаются, а после начала специальной военной операции только участились: различные киевские официальные лица обещают «деоккупировать» Крым то к весне, то к лету, то до конца 2023-го, то ещё когда-нибудь. И вот, в число фантазёров записался главком ВСУ Валерий Залужный, который дал интервью изданию The Washington Post.

По словам Залужного, для реализации ему нужны только соответствующие средства.

«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать — меня никто не остановит», — выдал главком ВСУ.

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Означает ли это всё попытку выйти из-под контроля коллективного Запада, на данном этапе не вполне понятно. Останавливать и нейтрализовывать планы Залужного есть, кому: на всякий случай следует помнить, что украинское наступление идёт уже 40 суток, со стороны ВСУ потеряны тысячи единиц самой разной техники, потеряно чудовищное количество личного состава, и при этом линия боевого соприкосновения практически статична. Бытует мнение, что нервы украинских военачальников, особенно на фоне полного отсутствия прогресса по втягиванию НАТО напрямую в данный конфликт, потихоньку не выдерживают.

#россия #украина #боевые действия #психиатрия
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