Многовекторность в наши дни опасна. Пора делать осознанный выбор и не юлить.

Турецкая лира являет собой пример того, как сильно может обвалиться национальная валюта, если проводить заведомо сомнительную экономическую политику. Согласно открытой статистике, с 2006 года по сегодняшний день турецкая валюта обвалилась в 17,78 раз по отношению к доллару, и продолжает постоянно обесцениваться. Сегодня на фоне остановки Россией участия в зерновой сделке, главным выгодоприобретателем которой была именно Турция, курс лиры к доллару пробил очередной минимум, установившись на отметке в 26,32 лиры за одного вечнозелёного президента.

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То, что «зерновая сделка» не будет продлеваться, стало очевидно после комментария президента России Владимира Путина о том, что страны коллективного Запада не собираются выполнять свою часть договора, подразумевающего выполнение целого ряда российских требований, и что впредь сделка может быть восстановлена только после их выполнения, а не наоборот.

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Уход зерновой сделки «в историю», как выразился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, означает восстановление ситуации в Чёрном море к состоянию до июля 2022 года: Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, расформировывает Совместный координационный центр в Стамбуле, а также сворачивает морской гуманитарный коридор, попутно восстанавливая режим северо-западной акватории Чёрного моря как временно опасного района.