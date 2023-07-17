РФ отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор.

Продолжавшаяся на протяжении без малого года эпопея с так называемой зерновой сделкой, которая, вообще-то, официально именуется «Черноморской инициативой» и подразумевает выполнение целого ряда российских требований, окончена. Сегодня о том, что зерновая сделка прекращает своё функционирование с завтрашнего дня, 18 июля, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

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Как справедливо отметило российское внешнеполитическое ведомство, в условиях «откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений» продолжение сделки «теряет смысл». В этой связи Россия выразила возражение против дальнейшего продления этой инициативы, что, в свою очередь, означает следующее: отзываются гарантии безопасности судоходства, сворачивается морской гуманитарный коридор, восстанавливается режим временно опасного района в северо-западной акватории Чёрного моря и расформировывается Совместный координационный центр (СЦК) в Стамбуле.

Согласно комментарию пресс-службы МИД РФ, восстановление «Черноморской инициативы» с российской стороны будет возможно только при получении конкретных результатов выполнения российской части данного международного договора. На обещания и заверения РФ больше вестись, судя по риторике МИДа, не будет. Вот и славно.

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На фоне заявлений с российской стороны биржевые цены на пшеницу, к слову, уже поползли вверх.