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Хоть новый удар по Крымскому мосту, который уже классифицирован Следственным комитетом как террористический акт, напрямую и не связан с сегодняшним окончанием Россией участия в так называемой зерновой сделке — остановка произошла бы в любом случае, но наложились эти события весьма плотно. В частности, МИД России выступил с заявлением, в котором заявил о прекращении функционирования «зерновой сделки» с завтрашнего дня — 18 июля.
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В опубликованном МИД заявлении содержится масса и так всем известных моментов, как то отказ западных стран выполнять российские условия договора и манипуляции вывозимым с Украины зерном, в результате чего те, ради кого эта «сделка» и заключалась, зерна практически и не получали. Кроме того, в комментарии российского внешнеполитического ведомства содержится и важная деталь, означающая, по сути, возвращение ситуации в акватории Чёрного моря к положению, которое имело место до момента заключения «сделки».
Так, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Чёрном море, сворачивает морской гуманитарный коридор, а также восстанавливает в северо-западной акватории Чёрного моря режим временно опасного района.
Как отметил МИД, если коллективный Запад в самом деле дорожит «зерновой сделкой», то ему следует «серьёзно задуматься» над выполнением обязательств перед российской стороной по данному договору. Восстановление своего участия в «сделке» Россия будет готова рассмотреть (важно: только рассмотреть) только после получения реальных результатов; время для обещаний закончилось.