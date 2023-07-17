Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в Чёрном море
Как следствие окончания «зерновой сделки». Но в целом — важный звоночек.

реклама

Хоть новый удар по Крымскому мосту, который уже классифицирован Следственным комитетом как террористический акт, напрямую и не связан с сегодняшним окончанием Россией участия в так называемой зерновой сделке — остановка произошла бы в любом случае, но наложились эти события весьма плотно. В частности, МИД России выступил с заявлением, в котором заявил о прекращении функционирования «зерновой сделки» с завтрашнего дня — 18 июля.

реклама

В опубликованном МИД заявлении содержится масса и так всем известных моментов, как то отказ западных стран выполнять российские условия договора и манипуляции вывозимым с Украины зерном, в результате чего те, ради кого эта «сделка» и заключалась, зерна практически и не получали. Кроме того, в комментарии российского внешнеполитического ведомства содержится и важная деталь, означающая, по сути, возвращение ситуации в акватории Чёрного моря к положению, которое имело место до момента заключения «сделки».

Так, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Чёрном море, сворачивает морской гуманитарный коридор, а также восстанавливает в северо-западной акватории Чёрного моря режим временно опасного района.

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Как отметил МИД, если коллективный Запад в самом деле дорожит «зерновой сделкой», то ему следует «серьёзно задуматься» над выполнением обязательств перед российской стороной по данному договору. Восстановление своего участия в «сделке» Россия будет готова рассмотреть (важно: только рассмотреть) только после получения реальных результатов; время для обещаний закончилось.

#россия #политика #зерновая сделка
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

МИД России заявил о прекращении функционирования «зерновой сделки» с 18 июля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
48
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
97
Собираем антикризисный игровой ПК для экономных геймеров всего за 60 000р для 1080р@60 fps
16
Мои впечатления от дебатов Стаса Васильева и Максима Каца на Соловьёв Live
59
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
32
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
27
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 4
8
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля
+
Что такое обработка с ЧПУ и как она работает - просто о сложном
15
Учёные исследовали тайну нейтронных звёзд с помощью необычного земного аналога
2

Сейчас обсуждают

Alex-IT
15:38
Она у них пожоже все видение окружающего мира искажает.
Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
Mur
15:38
"Моральный авторитет" у США и Киева? Нет, не слышал.
Салливан: Кассетные боеприпасы не влияют на "моральный авторитет" Киева и Вашингтона
Бот_Пригожина_308
15:37
Это не помещает "геранить" усроину, а вот будинки громодян будут разрушаться ППО ещё интенсивнее.
Снятые с вооружения тайваньские ЗРК Hawk отправляются на Украину — Warzone
REY_B_
15:36
В Тунисе совсем не слабаки. Там пол страны огрожено колючей проволокой под прицелом пулемётов. На поражение стреляют только так! Там изначальный конфликт между жителями бесплодной Сахары и жителями пл...
Почему расовая конфронтация охватывает теперь и туристические зоны в Африке
Alex-IT
15:36
Братские могилы эскаватором выкопать и бульдозером туда по сотне хлопчиков сваливать. Лучшее удобрение для будущих плодородных полей.
Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
Garthar
15:35
Примерно потому же что те кто питается исключительно овощами и фруктами страдают различными болезнями типа анемии, проблем с ЖКТ различные дефицитные состояния и т.д. Человек всеяден, считать что мы д...
Как употребление домашнего молока может сильно навредить вашему здоровью
Alex-IT
15:34
Учитывая, сколько США на этом зарабатывают, они скоро снаряды России начнут продавать.
Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
Михаил Авраменко
15:33
Будет больше обстрелов окраинской инфраструктуры. Западным кукловодам это очень выгодно.
Песков: зерновая сделка приостановлена, но подрыв Крымского моста на решение не повлиял
Александр Фролов
15:32
А что такого? Сдали Харьков, сдали Херсон, почему бы не сдать Артёмовск? Видимо нашему руководству не победа нужна, а просто уничтожение населения, иначе как это все объяснить?
Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
Alex-IT
15:32
Наверняка, сначала селфи сделаю для соцсетей, потом свастикой его весь зарисуют, а потом на огонек к Бандере))
Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем