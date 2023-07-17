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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Биржевые цены на пшеницу поползли вверх на фоне остановки Россией «зерновой сделки»
Потому что за своими куклами надо следить. Тогда и проблем не будет.

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Сегодняшний день является последним днём действия «зерновой сделки», которая и так была беспрецедентно часто продлена российской стороной даже несмотря на отсутствие минимальных подвижек в деле выполнения российских условий этого, вообще-то, международного договора. Из комментариев представителей российской власти, а также из действий, направленных на уведомление других сторон договора о том, что сделка завершена, следует, что «зерновая сделка» ушла в историю. Это же подтвердил сегодня и турецкий лидер Эрдоган.

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События такого масштаба неизбежно отражаются на биржевых ценах, и, как и следовало ожидать, они резко пошли вверх. Согласно статистике, предоставленной сайтом Investing.com, за сегодняшний день биржевые цены на пшеницу выросли в пике примерно на 7 %.

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Как отмечают эксперты, пристально следящие за «зерновой сделкой», фактически она не действует примерно с мая, когда Россия максимально ограничила её пропускную способность. Так что скачок биржевых цен — это исключительно реакция на политические заявления со стороны Москвы, и, скорее всего, он быстро отскочит. Повлияет ли всё происходящее на цены на продовольствие в странах коллективного Запада, рассуждать пока преждевременно.

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