Вот и славненько.

Сегодня последний день действия так называемой зерновой сделки: Россия многократно продлевала её действие, но спустя год уже даже в Москве стало очевидно, что никто ряд изложенных в этом международном договоре российских требований выполнять не станет. О том, что сделка будет продлена в очередной раз только постфактум выполнения российских требований, на днях заявил Путин, затем сегодня произошёл, как его охарактеризовал Следственный комитет, террористический акт, и очевидно, что после этого говорить о продлении зерновой сделки было бы странно.

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И вот, теперь стало известно, что Россия уведомила других участников «зерновой сделки» — ООН, Турцию и Украину (её — через Беларусь) — о «возражениях» против продления зерновой сделки.

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После всего произошедшего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка «ушла в историю». При этом Эрдоган после всех своих «выкрутасов» продолжает рассчитывать на визит Путина в Анкару в августе, и в ходе этого визита надеется поднять вопрос «зерновой сделки».