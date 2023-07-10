Объясните им кто-нибудь, что боевые действия, по версии России, идут на территории РФ.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

В конце прошлой недели стало известно, что США передадут Украине кассетные боеприпасы для артиллерии 155-миллиметрового калибра. Официальная озвученная версия причины передачи таких снарядов — тотальное истощение стандартных артиллерийских боеприпасов. Учитывая, что последнее время США выскребали для Украины снаряды отовсюду, откуда могли, данная версия звучит вполне убедительно. Тем не менее, кассетные боеприпасы — тема болезненная, поскольку их применение считается аморальным, а ООН в 2008 году даже приняла соответствующую Конвенцию, запрещающую применение таких боеприпасов.

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Ни одна из имеющих значение военных держав (и их осколков) планеты эту Конвенцию не подписала, поэтому в рамках конфликта на Украине кассетные боеприпасы применяются достаточно активно. Тем не менее, в США всё-таки ещё сохраняют видимость удержания ситуации под контролем и управления эскалацией, поэтому заявили, что передают Киеву кассетные боеприпасы только под письменные гарантии последнего о неприменении их для нанесения ударов по территории России. О чём сообщил советник Белого дома по нацбезопасности и один из главных неоконсерватора текущего американского истеблишмента Джейк Салливан.

Следует помнить, что под российской территорией Салливан подразумевает международно признанные границы РФ — образца до 2014 года. Учитывая, что с точки зрения России её территориями также являются Крым и четыре бывших региона Украины, именно на них идут боевые действия, и что данное обстоятельство — единственное имеющее значение, де-факто кассетные боеприпасы всё-таки будут разрываться на российской территории.

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Проблема заключается в том, что кассетные боеприпасы американского производства имеют крайне высокий шанс несрабатывания: по данным западных СМИ, ссылающихся на статистику Пентагона, эта вероятность составляет от 10 % до 30 %, а в среднем — 14 %. Это означает, что содержащиеся в составе кассетных снарядов суббоеприпасы на долгое время будут представлять угрозу для мирного населения. Так что ключевой задачей России сейчас является выявление мест хранения данных боеприпасов и их уничтожение непосредственно на складах. Ну и уничтожение непосредственно артиллерийских стволов также выходит на первый план. Без орудий снаряды бессмысленны.