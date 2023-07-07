Общая сумма «пакета» — 800 миллионов долларов.

Несмотря на то, что применение кассетных боеприпасов считается аморальным ввиду угрозы, которую их применение несёт мирным жителям, США, которым всегда было индифферентно на нормы морали, сегодня всё-таки объявили о передаче Украине данных артиллерийских снарядов в рамках очередного «пакета военной помощи» на общую сумму в $800 миллионов.

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Данный пакет помощи относится к категории вооружений, изымаемых напрямую из арсеналов Пентагона. Это уже 42-я такая поставка вооружений Украине с августа 2021 года. В состав пакета «помощи» войдут следующие вооружения и боеприпасы:

дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;

противовоздушные ракеты AIM-7;

ПЗРК Stinger;

дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS;

31 гаубица калибра 155 мм;

155мм артиллерийские снаряды, включая DPICM* , и 105мм артиллерийские снаряды;

, и 105мм артиллерийские снаряды; 32 БМП Bradley;

32 бронетранспортёра Stryker;

оборудование для расчистки минных полей;

управляемые ракеты TOW;

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

высокоточные боеприпасы для воздушной техники;

БПЛА Penguin;

27 машин для эвакуации подбитой техники;

10 машин для буксирования техники;

снаряды для расчистки заграждений;

стрелковое оружие и свыше 28 миллионов патронов и гранат;

запчасти и другое полевое оборудование.

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* — DPICM (Dual-Purpose Improved Conventional Munition) — это и есть те самые кассетные артиллерийские снаряды 155-миллиметрового калибра. Больше сотни государств подписали и ратифицировали Конвенцию по кассетным боеприпасам, но в их число не входят ни Россия, ни США, ни Украина. Принцип действия кассетных снарядов примерно такой: при разрыве головной части происходит разлёт тех самых «суббоеприпасов», играющих роль поражающих элементов, на большой площади. Именно по этой причине — неизбирательности — по данным снарядам в 2008 году и была принята соответствующая Конвенция. К сожалению, всем имеющим в этом мире значение военным державам факт существования этой Конвенции оказался безразличен.