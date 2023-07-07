Несмотря на то, что применение кассетных боеприпасов считается аморальным ввиду угрозы, которую их применение несёт мирным жителям, США, которым всегда было индифферентно на нормы морали, сегодня всё-таки объявили о передаче Украине данных артиллерийских снарядов в рамках очередного «пакета военной помощи» на общую сумму в $800 миллионов.
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Данный пакет помощи относится к категории вооружений, изымаемых напрямую из арсеналов Пентагона. Это уже 42-я такая поставка вооружений Украине с августа 2021 года. В состав пакета «помощи» войдут следующие вооружения и боеприпасы:
- дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;
- противовоздушные ракеты AIM-7;
- ПЗРК Stinger;
- дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS;
- 31 гаубица калибра 155 мм;
- 155мм артиллерийские снаряды, включая DPICM*, и 105мм артиллерийские снаряды;
- 32 БМП Bradley;
- 32 бронетранспортёра Stryker;
- оборудование для расчистки минных полей;
- управляемые ракеты TOW;
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- высокоточные боеприпасы для воздушной техники;
- БПЛА Penguin;
- 27 машин для эвакуации подбитой техники;
- 10 машин для буксирования техники;
- снаряды для расчистки заграждений;
- стрелковое оружие и свыше 28 миллионов патронов и гранат;
- запчасти и другое полевое оборудование.
* — DPICM (Dual-Purpose Improved Conventional Munition) — это и есть те самые кассетные артиллерийские снаряды 155-миллиметрового калибра. Больше сотни государств подписали и ратифицировали Конвенцию по кассетным боеприпасам, но в их число не входят ни Россия, ни США, ни Украина. Принцип действия кассетных снарядов примерно такой: при разрыве головной части происходит разлёт тех самых «суббоеприпасов», играющих роль поражающих элементов, на большой площади. Именно по этой причине — неизбирательности — по данным снарядам в 2008 году и была принята соответствующая Конвенция. К сожалению, всем имеющим в этом мире значение военным державам факт существования этой Конвенции оказался безразличен.