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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Официально: США передают Украине кассетные боеприпасы в рамках очередного «пакета военной помощи»
Общая сумма «пакета» — 800 миллионов долларов.
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Несмотря на то, что применение кассетных боеприпасов считается аморальным ввиду угрозы, которую их применение несёт мирным жителям, США, которым всегда было индифферентно на нормы морали, сегодня всё-таки объявили о передаче Украине данных артиллерийских снарядов в рамках очередного «пакета военной помощи» на общую сумму в $800 миллионов.

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Данный пакет помощи относится к категории вооружений, изымаемых напрямую из арсеналов Пентагона. Это уже 42-я такая поставка вооружений Украине с августа 2021 года. В состав пакета «помощи» войдут следующие вооружения и боеприпасы:

  • дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;
  • противовоздушные ракеты AIM-7;
  • ПЗРК Stinger;
  • дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS;
  • 31 гаубица калибра 155 мм;
  • 155мм артиллерийские снаряды, включая DPICM*, и 105мм артиллерийские снаряды;
  • 32 БМП Bradley;
  • 32 бронетранспортёра Stryker;
  • оборудование для расчистки минных полей;
  • управляемые ракеты TOW;
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • высокоточные боеприпасы для воздушной техники;
  • БПЛА Penguin;
  • 27 машин для эвакуации подбитой техники;
  • 10 машин для буксирования техники;
  • снаряды для расчистки заграждений;
  • стрелковое оружие и свыше 28 миллионов патронов и гранат;
  • запчасти и другое полевое оборудование.
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* — DPICM (Dual-Purpose Improved Conventional Munition) — это и есть те самые кассетные артиллерийские снаряды 155-миллиметрового калибра. Больше сотни государств подписали и ратифицировали Конвенцию по кассетным боеприпасам, но в их число не входят ни Россия, ни США, ни Украина. Принцип действия кассетных снарядов примерно такой: при разрыве головной части происходит разлёт тех самых «суббоеприпасов», играющих роль поражающих элементов, на большой площади. Именно по этой причине — неизбирательности — по данным снарядам в 2008 году и была принята соответствующая Конвенция. К сожалению, всем имеющим в этом мире значение военным державам факт существования этой Конвенции оказался безразличен.

#россия #украина #сша #боевые действия
2
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