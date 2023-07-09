На следующей неделе — с 11 по 12 июля — в Вильнюсе (Литва) пройдёт саммит Североатлантического альянса, в рамках которого будет обсуждаться дальнейшая поддержка Киева и перспективы вступления Украины в этот военно-политический блок. В США как в главной и, по большому счёту, одной из двух (вместе с Турцией) имеющих какое-то значение военных силах в НАТО стран, вступление Украины в альянс по итогам саммита в Вильнюсе исключили, отметив, что Киеву нужно ещё многое сделать, чтобы соответствовать требованиям. Генсек НАТО Йенс Столтенберг же сегодня в интервью изданию Sky News заявил, что в рамках саммита 11—12 июля страны НАТО «займут единую позицию» по вступлению Украины в альянс.
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По мнению Столтенберга, члены НАТО найдут «удобную для всех» формулировку, с которой выступят касательно возможности вступления Киева в альянс. Проще говоря, и учитывая сказанное в первом абзаце, Столтенберг намекает на то, что никаких прорывных (для Украины) решений в Вильнюсе принято не будет.
Сегодня же стало известно, что Германия будет всячески противиться вступлению Украины в НАТО в рамках саммита в Вильнюсе, справедливо опасаясь, что такой шаг напрямую втянет альянс в конфликт с Россией, и выживших, не говоря уже о победителях, в таком конфликте не будет. По крайней мере, в северном полушарии Земли.
Что же до Украины как таковой, то она и так уже находится на полном военном и практически полном денежном содержании коллективного Запада. Проще говоря, НАТО «впряглось» за Украину максимально возможным способом, исключая прямую военную интервенцию. Понятно, что Киеву, глядя на ситуацию «на земле», очень хотелось бы второго варианта развития событий, поскольку он может склонить чашу весов в пользу Украины.