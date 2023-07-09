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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: Германия будет препятствовать вступлению Украины в состав НАТО на грядущем саммите альянса
В Берлине опасаются, что такое решение втянет альянс в прямую войну с Россией.
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Хотя нынешний европейский политический класс и создаёт впечатление живущего в своём собственном мирке, в котором всё хорошо, молочные реки и кисельные берега, а никакой угрозы собственному существованию нет, но иногда всё же разум берёт верх над эмоциями, и время от времени в западных изданиях мы можем увидеть статьи, указывающие на сохранение на Западе хотя бы банального инстинкта самосохранения. Так, британское издание The Telegraph со ссылкой на свой источник в НАТО сообщает о том, что Германия будет противиться вступлению Украины в альянс по итогам саммита в Вильнюсе, который пройдёт с 11 по 12 июля.

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Согласно имеющимся у The Telegraph сведениям, официальный Берлин не желает предоставлять Киеву членство в НАТО, поскольку в таком случае возникнет ситуация с активацией широко известной Статьёй 5 альянса, подразумевающей коллективную ответственность НАТО за защиту подвергшейся атаке страны-члена альянса. В Берлине не хотят прямого военного конфликта с Россией.

Стоит отметить, что подобная перспектива вызывает отнюдь не иллюзорный ужас не только в Берлине, но и в НАТО в целом, и, что самое главное, в США как одной из двух (вместе с Турцией) имеющих значение военных силах в альянсе. Так, американские официальные лица в целом и генсек НАТО Йенс Столтенберг в частности утверждают, что Украине необходимо время, чтобы прийти в соответствие требованиям к кандидатам в члены альянса.

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На данном этапе необходимо понимать, что де-факто Украина и так уже воспринимается Североатлантическим альянсом как одна из стран-членов: сейчас практически всё имеющееся у Украины оружие поставлено ей из стран НАТО, не говоря уже о полном финансировании коллективным Западом, большая часть которого входит в Североатлантический альянс, украинской государственной машины. Как уже неоднократно отмечали как европейские, так и российские политики, единственная причина, по которой конфликт всё ещё продолжается — это масштаб западной помощи Киеву. А чтобы безмерно помогать, не становясь при этом целью для ядерной аннигиляции, приглашать своего протеже в НАТО вовсе не обязательно.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #германия
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