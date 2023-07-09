Трудно объяснимое с логической гражданской точки зрения наступление ВСУ, которое на Украине и на Западе исключительно из политических соображений в нарушение военной науки именуют «контрнаступлением», продолжается, и российские войска продолжают методично его отражать, нанося украинским силам огромный ущерб. В течение последних суток наступление не прекращалось, и его статистическими результатами поделилось сегодня Минобороны России.
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Согласно официальной сводке, наступление ВСУ осуществлялось на четырёх направлениях: Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Краснолиманском. Сколько всего атак ВСУ было пресечено, Минобороны на этот раз почему-то уточнять не стало, но, судя по количеству потерь со стороны оппонента, а также по предыдущим соотношениям потерь и количества итак, их (атак) было не меньше пятнадцати.
Суммарно на четырёх направлениях ударов ВСУ потеряли 4 танка, 4 БМП, 8 боевых бронемашин, 4 пикапа, 3 автомобиля, 1 РСЗО RM-70 Vampire, 1 РСЗО «Град», 2 гаубицы «Мста-Б», 2 САУ M109 Paladin, 2 САУ «Гвоздика», 3 гаубицы Д-30, 3 гаубицы Д-20, 1 РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Итого 38 единиц техники.
Наступательные действия ВСУ продолжаются уже 1 месяц и 5 дней. По состоянию на 4 июля суммарное количество уничтоженной техники (от автомобилей до танков, систем ПВО и авиации) превышало, согласно статистике МО РФ, 2500 единиц. И это только непосредственно на линии боевого соприкосновения, не считая техники, которая была уничтожена на складах в ходе ежедневных российских ракетных ударов.