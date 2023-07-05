В этом сомнений-то как раз и нет. Об этом открыто говорят даже на самом Западе.

То, что Украина сопротивляется российской специальной военной операции исключительно за счёт западных финансовых вливаний и поставок западной военной техники и боеприпасов, на сегодняшний день ни для кого не должно быть откровением. Это именно так, и данный факт подтверждают даже непосредственно в европейских высоких кабинетах, предрекая Украине коллапс за считанные сутки, если поставки западной «помощи» прекратятся. Сегодня же обличить главных виновников продолжающегося пламени конфликта решил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответе на вопрос журналистов на состояние российской армии.

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По словам Медведева, звучащие из уст западных политиков и транслируемые затем в СМИ заявления о том, что российская армия несовременная, и поэтому якобы не может одержать победу, совершенно не соответствуют действительности. Российская армия, утверждает Медведев, современная, но, как и любая другая армия, не лишена проблем. А единственной причиной, по которой специальная военная операция до сих пор не завершена, Медведев справедливо назвал продолжающиеся поставки Киеву вооружений.

«Если бы НАТО, прежде всего Соединённые Штаты Америки и их вассалы, прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то специальная военная операция завершилась бы буквально за несколько месяцев. А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней».

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Запад, впрочем, сворачивать свою помощь Украине не собирается. Наоборот: в том же Евросоюзе политики, которых никто не избирал, несмотря на огромное количество проблем в своих собственных странах, призывают не просто продолжить поддержку Киева, но удвоить её и продлить её на несколько ближайших лет. Всё это — большая трагедия для Украины; с такими «друзьями» врагов не надо.