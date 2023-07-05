Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев: СВО закончится через несколько дней, если Запад прекратит поставки вооружений Украине
В этом сомнений-то как раз и нет. Об этом открыто говорят даже на самом Западе.
рекомендации
-15% на iPhone SE 2022 = оч дешево, надо брать
На порядок подешевел iPhone 14 Plus
65" 4K TV Philips с МЕГАскидкой = дешевле 50 тр
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
4К телевизоры до 20.000р - целая гора вкл 50"
iPhone 14 по цене 12го - смотри
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево

То, что Украина сопротивляется российской специальной военной операции исключительно за счёт западных финансовых вливаний и поставок западной военной техники и боеприпасов, на сегодняшний день ни для кого не должно быть откровением. Это именно так, и данный факт подтверждают даже непосредственно в европейских высоких кабинетах, предрекая Украине коллапс за считанные сутки, если поставки западной «помощи» прекратятся. Сегодня же обличить главных виновников продолжающегося пламени конфликта решил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответе на вопрос журналистов на состояние российской армии.

реклама

По словам Медведева, звучащие из уст западных политиков и транслируемые затем в СМИ заявления о том, что российская армия несовременная, и поэтому якобы не может одержать победу, совершенно не соответствуют действительности. Российская армия, утверждает Медведев, современная, но, как и любая другая армия, не лишена проблем. А единственной причиной, по которой специальная военная операция до сих пор не завершена, Медведев справедливо назвал продолжающиеся поставки Киеву вооружений.

«Если бы НАТО, прежде всего Соединённые Штаты Америки и их вассалы, прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то специальная военная операция завершилась бы буквально за несколько месяцев. А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней».

рекомендации
iPhone 14 Plus - цена упала на порядок
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
-120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену
iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс
MSI RTX 4070 за копейки в Регарде
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
-30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-20000р на 4080 MSI Suprim X
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Запад, впрочем, сворачивать свою помощь Украине не собирается. Наоборот: в том же Евросоюзе политики, которых никто не избирал, несмотря на огромное количество проблем в своих собственных странах, призывают не просто продолжить поддержку Киева, но удвоить её и продлить её на несколько ближайших лет. Всё это — большая трагедия для Украины; с такими «друзьями» врагов не надо.

#россия #украина #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Киеве раскритиковали главу МАГАТЭ за то, что он не следует украинской позиции по Запорожской АЭС
В Госдуме заявили о необходимости государственного контроля над частными военными компаниями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 лучших игровых видеокарт, за которые не жалко отдать деньги в июле 2023 года
27
Как я купил ноутбук из Китая в полтора раза дешевле цены в России
67
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
80
Гайд: легкий заработок на коллекционных карточках Steam
15
О низкой производительности некоторых видеокарт AMD со вторичного рынка
35
Американский генерал Марк Милли сообщил примерные сроки окончания украинского контрнаступления
7
Топ 15 лучших связок процессор-видеокарта в 2023 году по мнению нейросети
10
В столице Австрии Вене на зданиях появились наклейки против произвола украинских беженцев
24
Намастэ – что это такое и для чего оно нужно
3
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
8

Сейчас обсуждают

scroooge
15:09
Интел уже не торт
Intel может отказаться от собственного техпроцесса 20A в пользу 3 нм TSMC для процессоров Arrow Lake
scroooge
15:08
Сам сюжет фильма будет развёрнут на далёкой планете, где главным героям придётся столкнуться с самой ужасной формой жизни из глубин космоса. Я знаю, где это и что это за форма жизни.
Съёмки фильма Чужой завершены
SkyMaster
15:02
Каких целей Россия уже достигла в СВО
Андрей Андреев
15:01
Если были бы леопарды у Хохлов, у ВСУ, они бы наступали с ними. А раз их нет, значит Россия их уже уничтожила.
Шойгу: Россия уничтожила 16 Leopard 2 за месяц, а Oryx даёт другие цифры
scroooge
15:00
Настало время очешуительных историй?
Рогов: ВСУ готовятся к наступлению на Запорожском фронте
хахахер
14:59
у нас в 80-х,90-х постоянно драки,район на район бывали,там несколько сотен человек,сходилось сразу,а не пару десятков,как тут,в статье.Цепь от бензопилы,замотанная изолентой,хорошо там помогала
По сообщениям местного СМИ, в Чехии цыгане попросили защитить их от украинских беженцев
Андрей Андреев
14:58
Так в США уже конфликт идёт почти 2 года. Против байдена против президента против его глупости и против того что он позорит всю Америку. Чёрный с белыми воюют, скоро разделится юг на север запад на во...
Американский миллиардер предсказал начало «гражданского конфликта» в США в ближайшие полтора года
Китя.
14:58
Янки печатный станок врубили. а госдолг то растет. рано или поздно придет этому конец.
Курс доллара впервые с марта прошлого года превысил 90 рублей
Китя.
14:54
Ну хоть один товар перечислите который сделан конкретно в США.
США намерены наказать Китай за ограничение экспорта редкоземельных металлов
Эскадрилья Конных-Водолазов
14:54
Миронов молодец. Очень трезво и развернуто дал оценку ситуации. А вот Шойгу, которого я уважал, очень как раз огорчил.
Сергей Миронов выразил своё отношение к ЧВК Вагнер после мятежа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем