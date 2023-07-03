Главе ЕК бы заняться внтуриевропейскими проблемами, в конце концов. Коих столько, что терпение у людей уже лопается.

Казалось бы, в Евросоюзе, а конкретно в его донорских экономиках — Франции и Германии — сейчас происходит тотальный беспредел, деиндустриализация и гражданские волнения. Самое время, чтобы подумать о внутренней европейской политике, а не выделять совершенно безумные средства на поддержание конфликта на Украине. Но нет, никем не избранные политики Евросоюза (ЕС) продолжают решать за остальных, как им жить, кого поддерживать, какими интересами жертвовать. Так, сегодня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС необходимо «удвоить» усилия по поддержке Украины, обеспечив её финансирование «в ближайшие годы».

реклама

Фон дер Ляйен призвала до конца года создать фонд в 50 млрд евро для поддержки Украины, а также предоставить ей всё необходимое, «чтобы достичь победы на поле боя». Глава ЕК также напомнила об обязательстве предоставить Киеву один миллион артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также о предании суду тех, кто ответственен за разжигание украинского конфликта.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Понимает ли Урсула фон дер Ляйен, что в таком случае судить придётся самих себя, неясно. Равно как и не вполне понятно, что глава ЕК подразумевает под «всем необходимым» для победы Украины. На сегодняшний день хоть как-то сместить чашу весов в пользу Украины, и то не факт, сможет разве что прямая военная интервенция всего альянса НАТО. Какие, учитывая ядерную доктрину РФ, будут последствия для человечества в таком случае, и готовы ли западные элиты попрощаться со своим образом жизни ради Украины, вопрос риторический.