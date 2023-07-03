Казалось бы, в Евросоюзе, а конкретно в его донорских экономиках — Франции и Германии — сейчас происходит тотальный беспредел, деиндустриализация и гражданские волнения. Самое время, чтобы подумать о внутренней европейской политике, а не выделять совершенно безумные средства на поддержание конфликта на Украине. Но нет, никем не избранные политики Евросоюза (ЕС) продолжают решать за остальных, как им жить, кого поддерживать, какими интересами жертвовать. Так, сегодня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС необходимо «удвоить» усилия по поддержке Украины, обеспечив её финансирование «в ближайшие годы».
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Фон дер Ляйен призвала до конца года создать фонд в 50 млрд евро для поддержки Украины, а также предоставить ей всё необходимое, «чтобы достичь победы на поле боя». Глава ЕК также напомнила об обязательстве предоставить Киеву один миллион артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также о предании суду тех, кто ответственен за разжигание украинского конфликта.
Понимает ли Урсула фон дер Ляйен, что в таком случае судить придётся самих себя, неясно. Равно как и не вполне понятно, что глава ЕК подразумевает под «всем необходимым» для победы Украины. На сегодняшний день хоть как-то сместить чашу весов в пользу Украины, и то не факт, сможет разве что прямая военная интервенция всего альянса НАТО. Какие, учитывая ядерную доктрину РФ, будут последствия для человечества в таком случае, и готовы ли западные элиты попрощаться со своим образом жизни ради Украины, вопрос риторический.