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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Французская пресса тревожится, что происходящие сейчас во Франции события бьют по имиджу и репутации страны
Но сначала они бьют по ни в чём не виноватым гражданам. Этого не надо забывать.
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Рассчитывавшие на «гражданскую войну» в России неделю назад внезапно обнаружили себя внутри действа, больше похожего на боевые действия, чем странный по всем параметрам вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер». Речь идёт о массовых и очень серьёзных по своим материальным и другим последствиям беспорядках во Франции, итогом которых только на сегодняшний день стали «вынесенные» десятки гипермаркетов, сотни отделений банка, разграбленные магазины электроники, дорогие бутики одежды, тысячи сожжённых автомобилей, бесчисленное количество пострадавших от действий вандалов.

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Материальный ущерб от этой вакханалии, которую французское государство неспособно подавить в максимально жёсткой и демонстративной форме, ещё только предстоит подсчитать, а пока что же различные французские издания подсчитывают ущерб имиджевый и репутационный.

В частности, Франсуа-Ксавье Бурмо из издания Le Figaro бьёт в набат, заявляя, что Франция в результате беспорядков и погромов серьёзно теряет в репутации: визит в Париж уже отменил британский монарх Карл III, а президент Пятой Республики Эмманюэль Макрон сейчас из политических соображений должен оставаться в стране, отменяя ранее запланированные зарубежные визиты.

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Напомним, что беспорядки во Франции начались около недели назад, когда французское инфополе всколыхнуло известие о непреднамеренном убийстве незаконно находившегося за рулём автомобиля 17-летнего подростка, не реагировавшего на сигналы и команды полиции. Понятно, что это лишь повод: агрессия по отношению к государству, которое занимается чем угодно, только не тем, что нужно французам, накапливалась во французском обществе уже давно, и сдерживать давление котелок уже не в состоянии. Непонятно только, зачем для этого обязательно жечь чужую собственность, «выносить» банки и магазины, а также калечить других людей. Последствия неконтролируемой миграции людей, росших в неевропейской культурной среде, налицо, и на этом фоне сейчас во Франции набирают популярность политики, предлагающие радикальные решения проблемы, и хорошего во всём этого мало.

#политика #франция
Источник: lefigaro.fr
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