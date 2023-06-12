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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр экономики Германии предупредил об остановке немецкой промышленности в случае полного прекращения поставок газа из РФ
Разве это не то, зачем Роберт Хабек вообще пришёл на эту должность? Ну, устроить Германии полную деиндустриализацию.
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Несмотря на всё то, что происходит между Россией, коллективным Западом и Украиной, транзит газа из РФ через Украину в Европу продолжается, а «труба» является самым безопасным местом, в которое никогда не попадают снаряды и ракеты. В том числе благодаря этому европейские энергетические компании могут заполнять подземные хранилища, переживать зимы и ещё частично сохранять свою промышленность. Если эти поставки по какой-то причине прекратятся, то, в частности, немецкую промышленность ждёт значительное сокращение и даже полная остановка. И это не наши фантазии, а слова министра экономики и по совместительству вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека.

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По словам Хабека, проблема с энергетической безопасностью Германии не решена, «безопасного сценария» касательно возможного развития событий не существует, и расслабляться в целом рано.

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На самом деле, Роберт Хабек, будучи выходцем из партии «Зелёных», должен наоборот радоваться такому «неблагоприятному» развитию событий. Во-первых, Германия, как он и мечтал, «избавится от зависимости от российского газа», а во-вторых, вызванная этим фактом деиндустриалиация ФРГ приведёт к значительному сокращению так называемого углеродного следа. Сплошные преимущества! А ВВП, чтобы не расстраиваться, можно будет продолжить рисовать, учитывая в нём раздутую сферу услуг и прочую деятельность, которая не создаёт ничего материального и, как следствие, самого важного в жизни людей.

#россия #украина #боевые действия #экономика #германия #энергетика #психиатрия
2
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Министр экономики Германии предупредил об остановке немецкой промышленности в случае полного прекращения поставок газа из РФ
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