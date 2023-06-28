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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Байден заявил, что Россия «проигрывает войну в Ираке»
По Фрейду.
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Не выиграв ни одной реальной войны за последний век, а также примазавшись к победе СССР во Второй мировой войне, США в лице своих политиков по какой-то трудно объяснимой причине обожают делать комментарии касательно ведения Россией её специальной военной операции на Украине. Каждый день, словно мантру, там повторяют, будто Россия терпит на Украине поражение, и ещё вот-вот, и «режим» в РФ рухнет словно «карточный домик». И если раньше выдачей желаемого за действительное занимались в основном представители неоконсервативной части американских «элит», такие, как Энтони Блинкен, Джейк Салливан и Виктория Нуланд, то сегодня к ним присоединился и президент Джо Байден.

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В ходе короткого интервью журналисты поинтересовались у Байдена, насколько сильно недавние события в России ослабили Владимира Путина. На этот счёт Байден поделился интересным мнением. Дословно:

«Трудно сказать. Но он однозначно проигрывает войну в Ираке, проигрывает войну дома. Стал изгоем. Не только в НАТО и не только в ЕС, но ещё и в Японии. Всего в порядка 40 государствах».

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Очевидно, что Байден оговорился по Фрейду, вспомнив историю США и сказав «в Ираке», но явно имея в виду «на Украине». Вообще, последнее время западные политики очень часто оговариваются, случайно выдавая куда более реалистичные фразы. Так, например, на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «немецкий режим ослаб». В целом же все эти игры на публику уже ничего, кроме улыбки, не вызывают. Реальное положение дел все прекрасно видят, проваливающееся на протяжении трёх с половиной недель наступление ВСУ, в котором уже сгорело свыше тысячи единиц только бронированной техники, также отмечают уже даже в западной прессе. Ну и с экономической точки зрения реальные проблемы отнюдь не в России.

#россия #сша #политика #психиатрия
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