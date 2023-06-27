Контрнаступление ВСУ, которое по правилам военной науки, вообще-то, является просто наступлением, поскольку никакого предшествовавшего ему российского наступления украинские военные не отражали, тем более успешно, продолжается уже почти три с половиной недели. За это время потери ВСУ в технике являются не просто огромными, они носят поистине немыслимый характер.
реклама
Согласно сведениям, озвученным сегодня президентом России Владимиром Путиным во время встречи с военнослужащими, с момента начала «контрнаступления» потери ВСУ только в бронетехнике составили 1 039 единиц, из которых 259 танков и 780 — других бронированных машин. При этом глава государства не уточняет, сколько всего было сбито беспилотников, самолётов, вертолётов, сколько суммарно было уничтожено единиц ствольной и реактивной артиллерии, а также лёгкой техники, включая автомобили/пикапы.
Вся полнота данной информации, безусловно, предоставляется министерством обороны, и из неё следует, что в среднем ВСУ в ходе «контрнаступа» ежедневно суммарно на всех направлениях ударов теряют по десятку беспилотников, по 1—4 единицы ствольной артиллерии, по 5—10 автомобилей и многое другое.
Большая часть уничтожаемой техники пока что всё же представляет собой технику советского образца, которую западные спонсоры Киева усердно выгребали отовсюду, откуда это вообще возможно. Переданные непосредственно натовские образцы танков, БМП и других бронемашин, пока составляют лишь малую долю от общего числа подбитой техники ВСУ.