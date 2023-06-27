Уже давно и сильно далеко за тысячу единиц.

Контрнаступление ВСУ, которое по правилам военной науки, вообще-то, является просто наступлением, поскольку никакого предшествовавшего ему российского наступления украинские военные не отражали, тем более успешно, продолжается уже почти три с половиной недели. За это время потери ВСУ в технике являются не просто огромными, они носят поистине немыслимый характер.

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Согласно сведениям, озвученным сегодня президентом России Владимиром Путиным во время встречи с военнослужащими, с момента начала «контрнаступления» потери ВСУ только в бронетехнике составили 1 039 единиц, из которых 259 танков и 780 — других бронированных машин. При этом глава государства не уточняет, сколько всего было сбито беспилотников, самолётов, вертолётов, сколько суммарно было уничтожено единиц ствольной и реактивной артиллерии, а также лёгкой техники, включая автомобили/пикапы.

Вся полнота данной информации, безусловно, предоставляется министерством обороны, и из неё следует, что в среднем ВСУ в ходе «контрнаступа» ежедневно суммарно на всех направлениях ударов теряют по десятку беспилотников, по 1—4 единицы ствольной артиллерии, по 5—10 автомобилей и многое другое.

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Большая часть уничтожаемой техники пока что всё же представляет собой технику советского образца, которую западные спонсоры Киева усердно выгребали отовсюду, откуда это вообще возможно. Переданные непосредственно натовские образцы танков, БМП и других бронемашин, пока составляют лишь малую долю от общего числа подбитой техники ВСУ.