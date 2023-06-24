Самолёты якобы уходят штатно.

То, что случилось вчера вечером и продолжается сегодня, станет поводом для обсуждений на ближайшие годы. Западные политики уже называют произошедший мятеж командования ЧВК «Вагнер» вместе с Пригожиным идеальной возможностью для Украины, которая сейчас пребывает в эйфории, решить свои «проблемы». Российская официальная власть на всех уровнях объявила о полной поддержке главы государства, Путин заявил, что мятежники «ответят и перед законом, и перед нашим народом», ну а Пригожин уверяет, что действия «вагнеровцев», которые сейчас взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону (почему им позволили это сделать — это уже другой вопрос), не влияют на ход проведения специальной военной операции.

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По словам Пригожина, самолёты с взятого под контроль «вагнеровцами» военного аэродрома в Ростове-на-Дону, «для боевой работы уходят штатно, проблем никаких нет, санитарные борта уходят, проблем нет». Пригожин утверждает, что «всё, что делается — это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам».

Себя и «вагнеровцев» Пригожин окрестил «патриотами», а тех, кто им противостоят, «собравшимися вокруг подонков». Дополнительно Пригожин заявил, что «никто не собирается по требованию президента, ФСБ или ещё кого-нибудь идти с повинной». Если нужны ещё какие-то подтверждения незаконности действий Пригожина и командиров «Вагнера», то комментарии здесь излишни.

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Необходимо понимать, что происходящие сейчас события непременно найдут своё отражение в отношениях России с дружественными странами, которые зададут справедливый вопрос о стабильности политической обстановки в РФ. Кроме того, учитывая, что всем государственным службам были отданы «соответствующие приказы», решаться вопрос с мятежом будет жёстко, и на решение этой проблемы придётся выделить огромные ресурсы, и неизвестно, как это в конечном счёте повлияет на обстановку в зоне СВО. В общем, с какой стороны ни смотри, а действия ЧВК «Вагнер» сейчас несут больше вреда, чем пользы, а командиры группы разом перечеркнули все свои былые заслуги.