Текущий вооружённый конфликт на Украине напоминает партию в глобальной стратегии против не очень продвинутого ИИ, который не понимает, когда надо принимать условия оппонента, и когда этот процесс уже становится критически запоздалым. Примерно так себя ведёт киевское руководство, целиком и полностью как в военном, так и в экономическом смыслах зависящее от западных вливаний. Продолжающееся уже две с половиной недели наступление ВСУ к сегодняшнему дню не добилось никаких результатов, и вот, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вместо того, чтобы начать думать о деэскалации и переговорах на любых условиях, решил напомнить о том, что он неоднократно называл это наступление не главной битвой всей кампании.
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По словам Кулебы, при общении с «партнёрами» он постоянно «подчёркивает», что текущее наступление не следует рассматривать как последнее и решающее. Будет, надо понимать, и другое наступление, и под него Украина, добавляет Кулеба, рассчитывает получить от США танки M1 Abrams, а также в целом гораздо больше военной техники.
Когда это очередное следующее наступление будет реализовано, сейчас рассуждать бессмысленно: силы и технику для текущего наступления собирали и перебрасывали отовсюду в течение примерно восьми месяцев. Есть ли у Киева ещё год на то, чтобы собрать ещё более крупную наступательную армию, вопрос открытый или, возможно, даже риторический.
Необходимо понимать, что для наступления нужны не танки M1 Abrams, а огромное количество авиации всех типов, многократное превосходство в артиллерийском огне, а также, желательно, 3-кратное превосходство в численности. Всего этого у Украины нет, предоставить ей это в обозримой перспективе, опуская вариант с прямой интервенцией НАТО, не могут, а российский потенциал тем временем только увеличивается.