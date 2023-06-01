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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев заявил о фантастическом масштабе производства военной продукции в России
Вернее, недавно масштаб казался фантастическим. Сейчас он — реальность.
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То, что российский оборонно-промышленный комплекс в большинстве случаев трудится круглосуточно и без выходных, выпуская военную продукцию, значительная часть которой впоследствии применяется в ходе специальной военной операции, секретом давно не является. Об этом сообщали и руководители конкретных предприятий, и главы объединяющих их корпораций, и даже политики, включая зампреда Совбеза России и по совместительству первого зампреда Военно-промышленной Комиссии РФ Дмитрия Медведева.

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Сегодня Медведев с рабочей поездкой посетил Волгоградскую область, где на полигоне Прудбой выступил перед проходящими боевое слаживание военнослужащими. Медведев затронул тему масштаба производства военной продукции в России и применил в его отношении эпитет «фантастический». Именно так совсем недавно российское руководство воспринимало тот уровень выпуска военной и специальной техники, который сейчас является реальностью.

Медведев невольно вспомнил период Великой Отечественной войны, отметив, что по темпу перестроения военной промышленности и наращиванию выпуска продукции современная Россия во многом даже опередила тот страшный период нашей истории. В частности, по словам зампреда Совбеза, многие передовые вооружения эпохи Великой Отечественной начали массово производиться только в 1943—1944 годах, то есть, уже по прошествии более половины войны. В случае с конфликтом на Украине, которой помогает весь коллективный Запад, Россия смогла нарастить производство, в зависимости от конкретных образцов, за период от нескольких месяцев до года.

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В качестве примера Медведев привёл производство танков: только за полные пять месяцев этого года, по его словам, в России выпустили свыше шестисот танков. Выпуск средств поражения, таких, как ракеты, увеличен многократно.

#россия #экономика #боевые действия #военно-промышленный комплекс #оборонно-промышленный комплекс
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