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MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Когда стало предельно очевидно, что мир вновь переходит в стадию Холодной войны с периодическими её горячими фазами, в Минобороны России заговорили об увеличении численности регулярной армии до полутора миллионов человек и о формировании резервных полков, армий и корпусов. Процесс идёт, и формирование резервов ВС РФ в составе резервной армии завершится уже к концу июня, о чём сегодня сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания Совета безопасности РФ.

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По словам Шойгу, сейчас формируются резервы в составе армейского корпуса и армии, и плюс к тому ещё пять полков. Формирование резервной армии завершится к концу июня, а резервного армейского корпуса — в ближайшее время. Что до пяти полков, то на сегодняшний день они укомплектованы примерно на 60 %.

В общей сложности сформированные резервы получат порядка 3 700 единиц различной военной техники. С какой целью формируются резервы — как сдерживающий фактор от возможной интервенции НАТО в составе так называемой коалиции готовых или же как наступательная армия, которая потребуется для проведения контрнаступления после разгрома идущего сейчас наступления ВСУ, неизвестно: нам не докладывают.

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Что касается комплектования резервов, то Шойгу напомнил, что с начала года в ВС РФ на службу по контракту поступили 114 тысяч человек и ещё свыше 50 тысяч добровольцев; в среднем ежесуточно в войска по контракту приходят по 1 336 человек, что примерно равно одному полку.