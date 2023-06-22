Поправка: уже заняло.

Военная мудрость гласит, что ни один, даже самый идеально выверенный план не переживает первого столкновения с противником, в результате чего условный план «А» сразу же отправляется в помойку, а ему на смену приходят планы «Б», «В» и дальше по алфавиту. Был ли у Украины хотя бы план «Б» в отношении начавшейся 4 июня наступательной операции на трёх направлениях линии боевого соприкосновения, неизвестно, но то, что условный план «А», под которым киевские политики подразумевали оставление российскими войсками своих позиций, уже провалился с катастрофическими последствиями для ВСУ, очевидно уже даже многим представителям западной прессы.

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Как итог, в Киеве начинают использовать более обволакивающие фразы и не ставить себя ни в какие временные рамки. Так, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что наступление ВСУ «займёт время», поскольку к нему готовились не только украинцы, но и российские войска, плотно заминировавшие все поля, а также установившие защитные сооружения и обустроившие различные укрепрайоны.

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По словам Шмыгаля, он «абсолютно оптимистичен» касательно того, что ВСУ удастся «освободить» земли, «оккупированные» россиянами. Есть ли у этого оптимизма реальный фундамент или же Шмыгаль, как это принято у нынешнего киевского руководства, продолжает играть на публику и успокаивать общественность, которая вообще-то в социальных сетях видит реальное положение дел, неясно. В Москве, впрочем, справедливо считают, что говорить о полной нейтрализации наступательного потенциала Украины пока преждевременно: возможности у ВСУ, несмотря на циклопические потери, ещё есть, да и с Запада продолжают подбрасывать технику в топку конфликта.