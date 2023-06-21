Эм. Только полное выполнение условий. Время для компромиссов было в марте 2022-го.

Идущее сейчас наступление ВСУ во многом определит дальнейший ход боевых действий, а также военную и, как следствие, политическую позицию Киева. Пока что ситуация для Украины развивается печально: потери огромные, приобретения чисто символические, да и то — постоянно переходящие из рук в руки. Вот и в западных СМИ начали потихоньку рассматривать возможное развитие событий в случае провала наступательной операции ВСУ.

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Так, в издании The Wall Street Journal появилась статья, которая так и называется: «Украина может быть вынуждена пойти на компромисс». В статье автор Уильям Галстон предполагает, что громкие заявления представителей США и НАТО о поддержке Украины «столько, сколько потребуется» на самом деле распространяются на период активных боевых действий в ходе наступления.

По мнению Галстона, после окончания активных боевых действий Украина может лишиться поддержки Запада вследствие нарастания численности и громкости голосов, призывающих к прекращению огня, и будет вынуждена пойти на компромисс с Россией и искать мирное решение сложившейся ситуации. Наконец, именно окончание конфликта названо Североатлантическим альянсом как главное условие для вступления в него Украины.

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Здесь необходимо отметить, что господин Галстон, по свойственной западным журналистам и политикам практике, почему-то не принимает во внимание мнение РФ. Согласны ли, учитывая сложившуюся ситуацию, в Кремле пойти на какие бы то ни было компромиссы, которые помешают полностью решить все поставленные перед СВО задачи, это вопрос не просто открытый, а даже настежь распахнутый. Бытует мнение, что времена компромиссов давно закончились — в марте 2022 года, когда у Украины был шанс решить всё мирным путём, но который она ввиду отсутствия суверенитета была вынуждена саботировать.