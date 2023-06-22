Наступательные действия ВСУ, которые несколько месяцев ждали западные спонсоры Украины, начались 4 июня. Несколько раз удары были крупными и мощными, но в основном наступление является вялотекущим и не достигающим, по крайней мере, пока, абсолютно никаких даже тактических целей, не говоря уже о целях стратегических. Несмотря на то, что ВСУ не удалось добраться даже до первой линии российской обороны, потери с украинской стороны при этом огромные, и составляют без малого 900 единиц одних только танков и другой бронетехники. В подробности сегодня в рамках заседания Совета безопасности России вдался его секретарь Николай Патрушев.
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Согласно предоставленной Патрушевым статистике, за период наступления, то есть, за 17 суток, прошедших с 4 июня по 21 июня включительно, потери ВСУ составили 246 танков (из них 13 — западного образца), 595 бронеавтомобилей (из них 59 БМП натовского образца), 279 артиллерийских орудий и миномётов (из них 48 — западного образца), 42 реактивных системы залпового огня, 2 зенитных ракетных комплекса, 424 автомобиля, 264 БПЛА, 10 истребителей и 4 вертолёта. Что до потерь в личном составе, то из этических соображений мы в данной заметке их указывать не будем, но можете примерно прикинуть, каковы они, исходя из количества подбитой военной техники.
К теме обсуждения подключился и министр обороны Сергей Шойгу, добавивший, что несмотря на потери, силы у ВСУ для ведения дальнейших наступательных действий сохраняются. Кроме того, по словам Шойгу, Запад до конца года собирается поставить Украине ещё 250 танков, 983 БМП, а также 273 единицы артиллерии. Шойгу уверен в том, что эти поставки «существенным образом» на ход боевых действий не повлияют.