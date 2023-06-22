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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Секретарь Совбеза РФ рассказал о потерях ВСУ за время наступления
Сотни, сотни и сотни единиц техники, про личный состав даже говорить не будем. Мрак.
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Наступательные действия ВСУ, которые несколько месяцев ждали западные спонсоры Украины, начались 4 июня. Несколько раз удары были крупными и мощными, но в основном наступление является вялотекущим и не достигающим, по крайней мере, пока, абсолютно никаких даже тактических целей, не говоря уже о целях стратегических. Несмотря на то, что ВСУ не удалось добраться даже до первой линии российской обороны, потери с украинской стороны при этом огромные, и составляют без малого 900 единиц одних только танков и другой бронетехники. В подробности сегодня в рамках заседания Совета безопасности России вдался его секретарь Николай Патрушев.

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Согласно предоставленной Патрушевым статистике, за период наступления, то есть, за 17 суток, прошедших с 4 июня по 21 июня включительно, потери ВСУ составили 246 танков (из них 13 — западного образца), 595 бронеавтомобилей (из них 59 БМП натовского образца), 279 артиллерийских орудий и миномётов (из них 48 — западного образца), 42 реактивных системы залпового огня, 2 зенитных ракетных комплекса, 424 автомобиля, 264 БПЛА, 10 истребителей и 4 вертолёта. Что до потерь в личном составе, то из этических соображений мы в данной заметке их указывать не будем, но можете примерно прикинуть, каковы они, исходя из количества подбитой военной техники.

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К теме обсуждения подключился и министр обороны Сергей Шойгу, добавивший, что несмотря на потери, силы у ВСУ для ведения дальнейших наступательных действий сохраняются. Кроме того, по словам Шойгу, Запад до конца года собирается поставить Украине ещё 250 танков, 983 БМП, а также 273 единицы артиллерии. Шойгу уверен в том, что эти поставки «существенным образом» на ход боевых действий не повлияют.

#россия #украина #боевые действия
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jsth
16:19
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&lt;TopUpdate&gt;
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Obscury
16:18
Истинным виновником является сама Украина, которая повелась на евроморковку и недооценила безбашенность России.
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Александр Нам
16:18
А замедленное наступление разве не больше истощает силы наступающих? Наверное это концепция М. Подоляки!
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DonCarleone
16:15
Репарации платит проигравшая сторона, Россия ей явно тут не будет. А восстанавливать украину после сво должны будут сша, как зачинщики этого конфликта и основная причина, может и нато помогать деньгам...
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Красавин Иван
16:15
Нене, парни, столько бабла отваливать за 8гб нет смысла, Я за эти же деньги девятку купил в школу ездить с девченками.
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16:07
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