Тактика, с которой ВСУ четвёртого июня начали свои наступательные («контрнаступательные», как их любят в нарушение реальной военной терминологии именовать на Украине и на Западе) операции, уже третью неделю удивляет военнослужащих российской армии: украинские войска фактически бросаются на российскую оборону, будто всерьёз поверив собственной сказке о том, что при малейшей угрозе российские позиции будут брошены. Реальность пока складывается другим образом: переданная Украине с Запада техника горит сотнями единиц, и по состоянию на сегодняшнюю ночь уже практически вплотную приблизилась к тысяче единиц. Об этом сегодня в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин.
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По словам Путина, за время наступательных действий потери ВСУ составили 245 танков и 678 бронемашин разного типа. О потерях в личном составе ВСУ Путин, по всей видимости, из этических соображений, решил не заявлять, отметив лишь, что они «очень значительными являются».
На сегодняшний день, как отметил глава государства, со стороны Украины наблюдается затишье, вызванное большими потерями и восстановлением боеспособности наступающих групп. Потенциал ВСУ ещё не исчерпан, и украинское командование, по словам Путина, сейчас решает, где и как вводить ещё имеющиеся резервы.
При этом необходимо понимать, что речь идёт только о потерях непосредственно в боях. Сколько техники, боеприпасов и личного состава было потеряно в результате ежедневных, методичных российских ракетных и беспилотных ударов по тылам ВСУ, на данном этапе можно только гадать.