Как в кино-то как раз и будет. Только режиссёр не Майкл Бэй.

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Взращённые на американских боевиках и советских фильмах про Великую отечественную войну граждане постсоветского пространства предполагали, что все боевые действия в мире должны проходить так, как показывается в кинолентах: огромными группами и с почерневшим от количества бомбардировщиков небом. Реальность текущего конфликта на Украине, безусловно, не подразумевает операций такого масштаба, и многим это до сих пор приходится объяснять, в том числе и по украинскую сторону линии боевого соприкосновения.

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Так, замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что продвижение ВСУ в рамках наступления будет трудным, постепенным и сталкивающимся с ожесточённым сопротивлением — как в кино не будет.

«Понятно, что людям хочется, чтобы было как в кино. <…> В жизни так не будет, и война — совсем другая ситуация», — заявила Маляр.

Вместе с тем замминистра добавила, что некорректно оценивать результаты наступательных операций по количеству занятых населённых пунктов или по расстоянию, на которое войскам удалось продвинуться. Критериев оценки наступления, считает Маляр, очень много, да и в целом украинские войска не только проводят наступательные операции, но и держат оборону, отражая российские удары.

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Любопытно, что как только ситуация начала идти не по плану (а потеря сотен, сотен и ещё раз сотен единиц боевой техники за 16 дней — это явно не по плану), в Киеве начинают обращаться к военной логике и заявлять, что успех операции измеряется отнюдь не в километрах. Совершенно верно: успех операции измеряется в лишении противника военного потенциала, и пока что российский потенциал только наращивается, тогда как украинский целиком и полностью зависит от поставок с Запада.