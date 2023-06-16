В текущих условиях, когда коллективный Запад решил вести против России санкционную войну, у государства не остаётся другого выхода, кроме как самостоятельно развивать как минимум ключевые и самые чувствительные отрасли промышленности. В эту категорию, безусловно, входит гражданское авиастроение, и сейчас большие надежды возлагаются на российские самолёты МС-21, Sukhoi Superjet New, Ту-214 и Ил-114-300. Работа идёт, и главная отечественная авиакомпания «Аэрофлот» рассчитывает получить от производителей первые МС-21 и первые новые Ту-214 в конце 2024 года.
реклама
По крайней мере, об этом заявил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Как отметил Александровский, соответствующие планы изначально были заявлены производителями авиалайнеров, они сохраняются и не корректируются.
Из этого комментария можно сделать вывод о том, что производство самолётов идёт согласно плану, и накладок не происходит. А это, опять же, учитывая текущую ситуацию, уже превосходный результат.