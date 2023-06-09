Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ нанесли массированный удар крылатыми ракетами по складам боеприпасов и военной техники ВСУ
Все назначенные объекты сделали «бум» и взлетели на воздух.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD

Для государства, у которого ещё в марте прошлого года «кончились ракеты», Россия проявляет поистине поразительную способность осуществлять практически ежедневные массированные ракетные удары по чувствительным объектам ВСУ. Сегодняшняя ночь не стала исключением, и ракеты пролетели над всей территорией Украины, найдя свои назначенные цели. По крайней мере, такой информацией поделилось сегодня Минобороны России в официальной сводке о ходе проведения СВО.

реклама

Согласно сведениям МО РФ, «групповой удар» наносился крылатыми ракетами воздушного (серия «Х-») и морского («Калибр») базирования, а целями стали склады боеприпасов, военной техники иностранного производства и других вооружений. Как следует из сводки Минобороны, все назначенные объекты были поражены, а целью удара было нарушение снабжения группировок ВСУ в районах ведения боевых действий, и эта цель была достигнута.

Параллельно российское оборонное ведомство сообщило о том, что за вчерашний день, 8 июня, армия России продолжала отражать попытки наступления ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Линия боевого соприкосновения по итогам пяти дней наступательных действий ВСУ не сдвинулась, потери украинских войск в общей сложности за указанный период времени уже исчисляются примерно полутора сотнями танков, сотней БМП, примерно двумя сотнями бронемашин. Также ВСУ теряют и свои последние боевые самолёты, а также бесценные системы ПВО.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-30% на стиралку Бош 4 серии
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

О начале наступления уже сообщают даже западные средства массовой информации, официальный Киев же пока, учитывая пока полную безрезультатность (если не считать отрицательный результат — результатом) «контрнаступа» более сдержан в формулировках и предпочитает делать вид, что всё только впереди.

#россия #украина #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Появилось качественное изображение подбитого танка Leopard 2 в ходе отражения наступления ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ударный тандем: Россия бросает в бой истребители Су-30 и Су-35 в связке с БПЛА "Иноходец"
2
Пригожин поделился информацией о ходе контрнаступления ВСУ с зарубежными СМИ
2
Как собрать мощный и тихий игровой компьютер без переплаты и использования «водянки»
20
Краткое тестирование в игре Planet of Lana
1
Что ИИ думает об угрозе исходящей от ИИ - допрашиваю ChatGPT с пристрастием
5
Страшная сказка про Голливуд
4
Морпехи США используют тактику ВСУ против армии Китая
7
Киев требует от Запада еще 50 ЗРК Patriot для противодействия "бесконечным" атакам российских ракет
6
Humble Choice - лучшая игровая подписка современности
11
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
28

Сейчас обсуждают

Zelot фастфуд
16:00
угагагагаг у мя комп круче чем у 80% населения россии
Геймеры перестали покупать видеокарты – в последний раз спрос был таким низким 18 лет назад
RigaStyle
15:59
Потому что русские солдаты выносливые как киборги, и дядя Пу запретил раскрывать цифры
ВС РФ захватили оборудование противника, вызвавшее обоснованную тревогу у российских инженеров
REY_B_
15:58
У нас без изменений.
Новая RX 7900 XT уже продаётся в Германии всего за 800 евро
хахахер
15:56
два мошенника сошлись,посмотрим кто кого
Politico: США связывают успех контрнаступления Украины с репутацией Байдена и помощью
32Влад32
15:56
А если так дело пойдет и дальше, то увидят и Красное Знамя Победы над рейхстагом.
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
32Влад32
15:54
Пить надо меньше. И вообще - вали в свои штаты.
Американский атташе ограблен в Киеве
REY_B_
15:54
Случайно не опять у АНБ утекло, как WannaCry? Тогда понятно будет, почему "не замечали". - Привыкайте, по мере "демократизации", такой фигни будет больше и больше.
Обнаружено более 60 000 вредоносных Android-приложений, которые широко распространены в интернете
REY_B_
15:52
Если ещё и Хуанг скинет цены на видяхи... Вот майнеры с тоннами горелого железа завоют!
У майнеров появился новый проект на алгоритме Ethash
Сергей Седов
15:52
Почему мы с врагами , до сих пор не разорвали все отношения? С США в первую очередь, с Англией итд
Daily Reckoning: новая валюта БРИКС может положить конец доминированию доллара и гегемонии США
OgoGoLog
15:52
Вы не понимаете. Это Китай. 5300 человек идут в комплекте.
Китайский круизный лайнер оказался больше авианосца «Нимиц» и будет включать 5300 пассажиров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем