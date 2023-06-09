Все назначенные объекты сделали «бум» и взлетели на воздух.

Для государства, у которого ещё в марте прошлого года «кончились ракеты», Россия проявляет поистине поразительную способность осуществлять практически ежедневные массированные ракетные удары по чувствительным объектам ВСУ. Сегодняшняя ночь не стала исключением, и ракеты пролетели над всей территорией Украины, найдя свои назначенные цели. По крайней мере, такой информацией поделилось сегодня Минобороны России в официальной сводке о ходе проведения СВО.

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Согласно сведениям МО РФ, «групповой удар» наносился крылатыми ракетами воздушного (серия «Х-») и морского («Калибр») базирования, а целями стали склады боеприпасов, военной техники иностранного производства и других вооружений. Как следует из сводки Минобороны, все назначенные объекты были поражены, а целью удара было нарушение снабжения группировок ВСУ в районах ведения боевых действий, и эта цель была достигнута.

Параллельно российское оборонное ведомство сообщило о том, что за вчерашний день, 8 июня, армия России продолжала отражать попытки наступления ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Линия боевого соприкосновения по итогам пяти дней наступательных действий ВСУ не сдвинулась, потери украинских войск в общей сложности за указанный период времени уже исчисляются примерно полутора сотнями танков, сотней БМП, примерно двумя сотнями бронемашин. Также ВСУ теряют и свои последние боевые самолёты, а также бесценные системы ПВО.

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О начале наступления уже сообщают даже западные средства массовой информации, официальный Киев же пока, учитывая пока полную безрезультатность (если не считать отрицательный результат — результатом) «контрнаступа» более сдержан в формулировках и предпочитает делать вид, что всё только впереди.