Вчера вечером в Сети появились кадры с уничтожением переданного Украине Германией ЗРК IRIS-T на одном из участков отражения контрнаступления ВСУ. Поражение ЗРК IRIS-T наносилось с помощью ударного беспилотника-камикадзе «Ланцет», и вот, сегодня Минобороны официально подтвердило эту информацию, опубликовав соответствующий видеоролик.
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В самом видео зафиксировано уничтожение радиолокационной станции комплекса IRIS-T, являющегося одним из важнейших элементов системы, без которого невозможно обнаружение целей. Поскольку в радиолокационной станции нет никаких взрывоопасных элементов, то и её поражение «Ланцетом» не отличается кинематографичностью.
Важно понимать, что сейчас у ВСУ на счету каждая зенитная установка, поскольку в ходе отражения украинского наступления на нескольких участках линии боевого соприкосновения российские войска активно применяют авиацию, которая в основном и «гасит» наступающие группировки.