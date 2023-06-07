На протяжении нескольких дней украинские войска силами, многократно превосходящими те, что можно выдать за условные «разведки боем», пытается наступать сразу на нескольких направлениях линии боевого соприкосновения. Информация как с мест, так и от Минобороны России вкупе с отдельными видными российскими политиками свидетельствует о том, что ВСУ начали обещанное контрнаступление.
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В Киеве, впрочем, эту информацию продолжают отрицать. Так, в интервью агентству Reuters глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов практически прямым текстом намекнул, что наступление ещё не началось. По словам Данилова, как только контрнаступление начнётся, об этом все узнают и все его увидят.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день все попытки прорывов российской обороны на линии боевого соприкосновения отражаются с тяжелейшими потерями для ВСУ как в технике, так и в личном составе. Очевидно, это не та картинка, которую помешанные на «пиаре» представители украинской власти готовы выдать за начало контрнаступления. О начале контрнаступления в Киеве, очевидно, объявят только тогда, когда (вернее, если) под контроль ВСУ перейдёт хотя бы один что-то минимально значащий населённый пункт.