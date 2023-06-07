Было бы оно успешным, кричали бы из каждого утюга.

На протяжении нескольких дней украинские войска силами, многократно превосходящими те, что можно выдать за условные «разведки боем», пытается наступать сразу на нескольких направлениях линии боевого соприкосновения. Информация как с мест, так и от Минобороны России вкупе с отдельными видными российскими политиками свидетельствует о том, что ВСУ начали обещанное контрнаступление.

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В Киеве, впрочем, эту информацию продолжают отрицать. Так, в интервью агентству Reuters глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов практически прямым текстом намекнул, что наступление ещё не началось. По словам Данилова, как только контрнаступление начнётся, об этом все узнают и все его увидят.

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Необходимо отметить, что на сегодняшний день все попытки прорывов российской обороны на линии боевого соприкосновения отражаются с тяжелейшими потерями для ВСУ как в технике, так и в личном составе. Очевидно, это не та картинка, которую помешанные на «пиаре» представители украинской власти готовы выдать за начало контрнаступления. О начале контрнаступления в Киеве, очевидно, объявят только тогда, когда (вернее, если) под контроль ВСУ перейдёт хотя бы один что-то минимально значащий населённый пункт.