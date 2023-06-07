Опять же, непонятно, чью позицию озвучивает Медведев. Свою личную или официальную кремлёвскую.

В настоящее время Россия в рамках специальной военной операции прибегла к стратегии так называемой войны на истощение: окопалась и выбивает ресурсы противника, неся при этом минимально возможные потери со своей стороны. Свои результаты эта стратегия, безусловно, даёт, но есть одно «но»: ключевых поставленных перед СВО задач таким способом решить невозможно, и понимают это и в Кремле. По крайней мере, о том, что России нужно будет начать активные наступательные операции, сегодня заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

реклама

По его словам, Украина уже «что-то» начала из своего обещанного контрнаступления, а российская армия активно занимается его отражением. На стороне России, добавил Медведев, полное преимущество в авиации, бронетехнике и высокоточном оружии, и сейчас необходимо остановить наступающие силы ВСУ, после чего перейти в своё наступление.

По мнению Медведева, только так можно добиться «освобождения наших земель и защиты наших людей», а также добиться «полного низложения» обосновавшегося в Киеве режима с крайне одиозной идеологией известного толка.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD -20% на 14Tb WD - смотри цену -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Необходимо отметить, что до сих пор неясно, чью точку зрения и позицию постоянно озвучивает Медведев. Свою собственную или же официальную позицию российской власти, которую оно, по понятным причинам, не может озвучивать напрямую. В любом случае, вещи Медведев пишет правильные; дальше дело уже непосредственно за реальными решениями военно-политического руководства. Здесь главное не опуститься до уровня украинского руководства и не начать обещать наступление в ежедневном режиме: на мораль внутри общества подобные заявления действуют хуже любых неудач на поле боя.