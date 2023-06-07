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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев: после отражения украинского контрнаступления России нужно будет начать своё наступление
Опять же, непонятно, чью позицию озвучивает Медведев. Свою личную или официальную кремлёвскую.
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В настоящее время Россия в рамках специальной военной операции прибегла к стратегии так называемой войны на истощение: окопалась и выбивает ресурсы противника, неся при этом минимально возможные потери со своей стороны. Свои результаты эта стратегия, безусловно, даёт, но есть одно «но»: ключевых поставленных перед СВО задач таким способом решить невозможно, и понимают это и в Кремле. По крайней мере, о том, что России нужно будет начать активные наступательные операции, сегодня заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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По его словам, Украина уже «что-то» начала из своего обещанного контрнаступления, а российская армия активно занимается его отражением. На стороне России, добавил Медведев, полное преимущество в авиации, бронетехнике и высокоточном оружии, и сейчас необходимо остановить наступающие силы ВСУ, после чего перейти в своё наступление.

По мнению Медведева, только так можно добиться «освобождения наших земель и защиты наших людей», а также добиться «полного низложения» обосновавшегося в Киеве режима с крайне одиозной идеологией известного толка.

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Необходимо отметить, что до сих пор неясно, чью точку зрения и позицию постоянно озвучивает Медведев. Свою собственную или же официальную позицию российской власти, которую оно, по понятным причинам, не может озвучивать напрямую. В любом случае, вещи Медведев пишет правильные; дальше дело уже непосредственно за реальными решениями военно-политического руководства. Здесь главное не опуститься до уровня украинского руководства и не начать обещать наступление в ежедневном режиме: на мораль внутри общества подобные заявления действуют хуже любых неудач на поле боя.

#россия #украина #политика #боевые действия
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