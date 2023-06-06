Первые пошли.

Буквально только что Минобороны России опубликовало экстренное сообщение, отражающее официальную российскую позицию касательно проводимых вооружёнными силами Украины наступательных действий на Южно-Донецком направлении, где сейчас разворачиваются одни из основных боестолкновений.

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Изображение подбитого танка Leopard 2 носит иллюстративный характер. Официальных кадров их уничтожения на Донецком направлении пока нет, хотя брошенные AMX-10RC в Сети уже засветились.

Как известно, 4 июня наступательная операция началась, закончилась фиаско, и была продолжена уже 5 июня. Согласно официальной сводке, наступление ВСУ было остановлено и вчера, в результате чего войска Украины понесли «существенный урон». Огневое поражение наносилось армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиацией, артиллерией и ракетными войсками, а также тяжёлыми огнемётными системами («Солнцепёками»).

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Минобороны заявляет, что на момент публикации сводки общие потери ВСУ только на данном направлении линии боевого соприкосновения составили 28 танков, из которых 8 — Leopard немецкого производства, 3 «лёгких» колёсных танка AMX-10RC французского производства, а также 109 боевых бронированных машин. Потери в личном составе ВСУ соответствующие: по подсчётам российского оборонного ведомства, за два дня наступления они составили свыше полутора тысяч человек. Минобороны не уточняет, идёт речь о безвозвратных потерях или же о безвозвратных в сумме с санитарными.