В начале июня ВСУ приступили к осуществлению того, что можно назвать обещанным контрнаступлением. Хоть официальный Киев пока путается в показаниях, но сведения с мест подтверждают: Украина активизировала наступательные действия, применяя для этого слишком уж большие группировки войск, чтобы считать эти действия «разведками боем». Попытки прорыва российской обороны осуществляются на нескольких участках линии боевого соприкосновения (ЛБС), и на сегодняшний день все они успешно отражаются, о чём сообщили в Минобороны России.
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Как гласит официальная сводка, в течение последних суток ВСУ осуществили попытки прорыва российской обороны на Донецком направлении в районе Артёмовска (Бахмута), Ягодного, Дубово-Ваильевки, Андреевки, Орехово-Василевки, а также Клещеевки. Во всех случаях попытки прорыва удалось нейтрализовать. Сами попытки стоили ВСУ больших потерь: по сведениям Минобороны, только на донецком направлении противник потерял два танка, 9 бронемашин, 6 автомобилей, САУ «Гводика», а также буксируемую гаубицу «Мста-Б».
Вместе с тем атакующие действия ВСУ попытались провести на Времевском выступе. Всего ВСУ осуществили три атаки силами двух батальонно-тактических групп в районах Нескучного (ДНР) и Левадное (Запорожская область), а также попытались прорвать оборону в районе Новодонецкого (ДНР). Атаки были отражены, прорывов обороны не допущено, утраты контроля над населёнными пунктами не произошло. В ходе этих атак ВСУ потеряли десятки единиц техники, в том числе и западного производства.
Параллельно с этим боевые действия продолжались и на других участках линии боевого соприкосновения. Артиллерия и авиация наносили удары на Купянском, Херсонском и Красно-лиманском направлениях, нанося огневое поражение войскам противника.