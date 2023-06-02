Один американский мыслитель уже разрывал российскую экономику в клочья.

Сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен, испытывающий явно сильные чувства к России, поделился сразу несколькими полностью оторванными от реальности заявлениями. Сначала Блинкен на голубом глазу назвал российскую армию «второй по силе на Украине», затем поделился своим видением состояния российской экономики.

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Не будем сейчас даже предполагать, откуда Блинкен черпает столь любопытные сведения, которые у россиян вызовут удивление, но, по мнению госсекретаря США, сейчас российская экономика представляет собой лишь «тень той экономики, которая была раньше» и «лишь частицу того, чем она могла стать».

Как считает Блинкен, российские золотовалютные резервы уменьшились более чем вдвое, примерно вдвое сократились доходы государственных предприятий, из страны ушли или приостановили в ней деятельность более 1,7 тысяч западных компаний, на 43 % снизились нефтегазовые доходы, а страну покинули некие «миллионы» человек. При этом Блинкен выразил уверенность в том, что Москва не вернёт потерянные европейские рынки. И это говорит человек, сегодня же заявлявший, что США не являются врагами российского народа, а процветающая Россия — в интересах Вашингтона.

Как мы знаем, лучшая ложь — это полуправда. Именно этим и занимается Блинкен. В реальности произошло следующее: хоть нефтегазовые доходы и правда значительно сократились, а в бюджете возник дефицит, но российская экономика не только устояла под беспрецедентным санкционным ударом, но и растёт, причём столь серьёзно, что это не могут игнорировать даже ангажированные институты, такие, как Международный валютный фонд и Всемирный банк, прогнозирующие в этом году рост российской экономики на 0,7 %, а в следующем году — на 1,3 %.

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Также в России снижается темп роста инфляции и растёт уровень промышленного и аграрного производств — и это при учёте, что РФ ведёт конфликт запредельного уровня интенсивности, которого планета не знала со Второй мировой войны. Наконец, западные компании ушли из России чисто номинально: полки продолжают ломиться от привычных товаров, на которые в условиях восстановления экономической активности населения имеется спрос. Так что большой вопрос, кто чей рынок упустил и сможет ли на него вернуться. Вообще, одержимость коллективного Запада жизнью в иллюзиях, особенно в условиях, когда кое-кто постоянно отсрочивает свой дефолт, а другие официально подтверждают пребывание в статусе технической рецессии, вызывает неоднозначные эмоции. В чём опасность нахождения в ловушке пропаганды: чем больше лжи, тем хуже потом по сознанию ударяет «внезапное» осознание объективной реальности, которое рано или поздно обязательно наступит.