Нынешние американские неоконсерваторы-ястребы, изображающие из себя взрослых и состоявшихся политиков, коими они, конечно же, не являются, иногда делают заявления, в которых почти невозможно разглядеть здравый смысл. Так, сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе рабочего визита в Хельсинки выступил со своеобразным «обращением» к российскому народу.
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В своём обращении Блинкен заявил, что США не являются врагом российского народа, что «безопасная и процветающая Россия» отвечает американским интересам, и что в планах Вашингтона нет насильственного свержения российской власти: своё будущее россияне должны выбирать сами.
И хотя слова Блинкена звучат красиво и правильно, они полностью расходятся с делами. Вспомним, что незадолго до начала специальной военной операции аналогичные комментарии делал и президент США Джо Байден. После чего сразу после начала СВО на Россию обрушились санкции, целью которых было только одно: максимально усложнить жизнь простых людей. Государства, заявляющие о том, что процветающая Россия отвечает их интересам, так не поступают.
Кроме того, прямая поддержка Штатами стороны, против которой Россия проводит специальную военную операцию, также слабо соотносится с идеей «невраждебности» США по отношению к российскому народу. Что же до отсутствия планов по свержению российской власти, то здесь мы опять возвращаемся к санкционному давлению на РФ, целью которого является столь катастрофическое падение уровня жизни, что, по идее, должно было вызвать массовое недовольство народа с революционным результатом. К счастью, Россия за восемь лет подготовилась к возможной санкционной войне с Западом, в результате чего её последствия по большей части оказались незаметными для среднестатистического гражданина.
Там же, в Хельсинки, кстати, Блинкен заявил о плане по созданию на Украине «армии будущего». Что опять же выбивается из комментариев, сказанных Блинкеном в адрес народа России.