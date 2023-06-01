Жаль ему, видите ли.

Не пропускающий ни одного хоть мало-мальски значимого международного мероприятия, в котором можно принять участие с полным скорби и горечи выражением лица, президент Украины Владимир Зеленский выступил и в рамках саммита Европейского политического сообщества в Молдавии. Помимо озвучивания уже набивших оскомину традиционных штампов Зеленский также выразил сожаление по поводу того, что перспективы вступления Украины в НАТО отдаляются, а надежды на это событие — угасают.

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По словам Зеленского, хоть на Украине такое положение дел никого не устраивает, но это реальность, и её необходимо учитывать. Как отметил украинский «лидер», ему жаль, что это разочарование ему приходится озвучивать в рамках саммита.

Стоит отметить, что у минорных настроений Зеленского касательно вступления Украины в НАТО есть множество причин: все те, кто принимают решения в Североатлантическом альянсе, в один голос твердят о невозможности принятия Киева, пока тот находится в состоянии вооружённого конфликта. Так, например, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прежде чем Украину примут в альянс, сперва должны закончиться боевые действия. Естественно, в представлении Столтенберга, победой Украины, в которую верят всё меньше и меньше западных функционеров.

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Возможно, прекрасно осознавая своё реальное положение как на поле боя, так и в политической плоскости, Украина со столь большим остервенением устраивает обстрелы приграничных международно признанных регионов России, явно провоцируя Москву на уничтожающий удар возмездия, после которого Зеленский в слезах мог бы выступить перед НАТО с мольбой об интервенции. В данной ситуации российское руководство занимается управлением эскалацией, дабы и наказать Киев как следует, и вторжение НАТО не спровоцировать. Хотя по ту сторону прекрасно понимают, что интервенция НАТО приведёт к обмену ядерными ударами и концу жизни как минимум в северном полушарии Земли. Так что как будут развиваться дальнейшие события, во многом зависит от хода контрнаступления ВСУ, которое было перенесено на лето.