Несчастная Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, причём, к сожалению, практически каждый день — с жертвами. Сегодняшняя ночь в данном регионе была особенно тяжёлой: ВСУ проводили активнейшую артиллерийскую подготовку, которая, по законам военного дела, предшествует наступлению. Так оно и случилось бы, но российские силы сработали на опережение и сорвали попытку наступления, которую в Минобороны назвали террористическим актом.
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Согласно сводке Минобороны, украинские силы, которые российское военное ведомство совершенно справедливо, учитывая характер проводимых ими обстрелов и поставленную задачу, окрестило террористическими формированиями, силами до двух мотопехотных рот при поддержке танков осуществили попытку вторжения на территорию России в Белгородской области — в районе населённого пункта Новая Таволжанка и международного АПП «Шебекино».
Всего за сегодняшнюю ночь были отражены три атаки украинских сил на Белгородскую область. При отражении атак применялись авиация, артиллерия, выполнившая 77 огневых задач, и также тяжёлые огнемётные системы ТОС-1 («Солнцепёк»/«Буратино»), осуществившие два удара по целям.
Как отмечает МО РФ, украинские формирования, которые ведомство, что уже показательно, продолжает называть террористами, были отброшены от границы, а её нарушения допущено не было. В результате неудачной попытки вторжения противник потерял свыше тридцати человек личного состава, 4 единицы бронетехники, одну РСЗО «Град», а также один пикап.