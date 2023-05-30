Интересно, он был один или несколько? Сказано только об одном.

Сегодня Минобороны России отчиталось о том, что за прошедшие сутки массированным ударом крылатыми ракетами воздушного базирования на Украине были поражены центры принятия решений, в которых разрабатывались террористические акты на территории России. Учитывая, что подобными действиями на Украине занимается Главное управление разведки Минобороны, логично было предположить, что удар был нанесён именно по нему. Сегодня в разговоре с журналистами президент России Владимир Путин уточнил, по какому объекту пришёлся по крайней мере один из заявленных МО РФ ударов.

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Как и следовало ожидать, этим объектом стал «штаб военной разведки Украины», о чём и заявил Путин. Какой ущерб был нанесён этому штабу, на данном этапе неизвестно, однако глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов жив, хоть и явно вчера продемонстрировал обеспокоенность произошедшим — пусть и в привычном для киевских властей формате угроз и истерик.

Также глава государства прокомментировал сегодняшний теракт с применением беспилотников в Москве. По словам Путина, попытки Украины вызвать ответный удар вызывают беспокойство, а военное и политическое руководство России «посмотрят, что с этим делать». В любом случае, отметил Путин, граждане Украины должны понимать, к чему их толкает нынешний киевский режим.

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Работу московской ПВО президент охарактеризовал как «штатную, удовлетворительную», хотя и «есть, над чем работать».